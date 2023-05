Sabrina Hansch ist auch ohne Spielpraxis ein sicherer Rückhalt

Von: Sven Marquart

Teilen

Torschützin: Viviane Kuhlmann erzielte das 1:0 für den VfL Wildeshausen. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Nur allzu gerne hätten die Bezirksliga-Fußballerinnen des VfL Wildeshausen im Auswärtsspiel beim Polizei SV Oldenburg einen weiteren Dreier „verhaftet“. Letztlich reichte es für die Krandel-Kickerinnen aber bloß zu einem 1:1 (1:0). „Die Mädels haben alles reingeschmissen, aber am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung“, sagte VfL-Coach Carsten Mirbach.

Die Wildeshauserinnen mussten in ihrem vorletzten Saisonspiel ohne Stammkeeperin Annemike Elvers auskommen. Die 18-Jährige hatte sich beim Torwarttraining die Schulter ausgekugelt. Sabrina Hansch vertrat sie zwischen den Pfosten. „Sabrina hatte zuletzt wenig Spielpraxis und war sehr aufgeregt. Aber sie hat das echt super gemacht. Ich muss ihr ein großes Lob aussprechen“, erklärte Mirbach. Besonders nach dem Ausgleich parierte Sabrina Hansch mehrfach glänzend. Am 1:1 durch Insa Knop war sie schuldlos (62.). „Da waren wir im Mittelfeld nicht eng genug an den Leuten dran“, monierte Mirbach.

Auf dem Platz Am Heidbrook in Wechloy sei kein gepflegtes Fußballspiel möglich gewesen, ärgerte sich der 51-Jährige: „Der Platz war nicht gemäht. Der Ball ist auf dem Acker einfach liegen geblieben. Das war eine Frechheit!“, schimpfte Mirbach. Trotzdem fand seine Crew gut in die Partie und ging durch Viviane Kuhlmann früh in Führung. Die Mittelfeldspielerin eroberte den Ball und schloss dann überlegt zum 1:0 ab (6.).

Bis zur Trinkpause hatten die Gäste das Spiel im Griff. Dann verloren sie den Faden. Erst nach dem Ausgleich legten die Wildeshauserinnen den Schalter wieder um. Ein Freistoß von Femke Krumdiek strich knapp über das Tor, und in der Nachspielzeit schob Ann-Marie Tangemann eine Hereingabe von Saskia Helms neben den Kasten (90.+1). „Das war die mega Chance“, sagte Mirbach.

Vor dem Saisonfinale gegen die SG Hemmelte/Lastrup/Kneheim (Sonntag, 21. Mai, 12 Uhr) ist der VfL Wildeshausen mit 36 Punkten Tabellenfünfter. Der anvisierte dritte Platz ist noch in Reichweite.