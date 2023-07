Rundballen rollen: Büsing setzt auf unkonventionelle Trainingsmethoden

Von: Sven Marquart

Es geht wieder los: Jonas Evers (vorne) bereitet sich mit den Beckeln Fountains auf die neue Kreisliga-Saison vor. © Tamino Büttner

Beckeln – Radfahrer und Spaziergänger trauten ihren Augen nicht. Zu skurril war das Schauspiel, das sie am Sonntagabend auf einem abgeernteten Getreidefeld zu sehen bekamen: verschwitzte junge Männer in Sportkleidung, die im Laufschritt große Strohballen über die Stoppeln rollen. So sieht es aus, wenn sich die Beckeln Fountains auf die neue Saison in der Fußball-Kreisliga vorbereiten.

„Wir sind nun mal ein Dorfverein – dann können wir uns auch so benehmen“, sagt Matthias „Jupp“ Büsing und lacht. Die Idee zu der ungewöhnlichen Trainingsmethode war dem Fountains-Coach bei einer Radtour gekommen. Nachdem er sich das Okay vom Besitzer des Feldes geholt hatte, bat er seine Spieler zu einer kleinen Laufrunde. Und unterwegs wurde auf unkonventionelle Art auch noch etwas für die Kraftausdauer getan.

Aus eigener Erfahrung weiß Büsing, dass die Belastungen einer Saison leichter fallen, „wenn man vorher was getan hat“. Zumal den Fountains keine einfache Spielzeit bevorsteht. Gemeinhin gilt die zweite Saison nach dem Aufstieg als schwieriger, weil dann die Anfangseuphorie verflogen ist. Neben Bezirksliga-Absteiger SV Baris kommen mit dem Delmenhorster TB und SV Tungeln zwei starke Neulinge hinzu.

Außerdem müssen die Fountains auf Leistungsträger Kian Töllner verzichten, der sich Bezirksliga-Aufsteiger Harpstedter TB angeschlossen hat. „Das ist sportlich und menschlich für uns ein Desaster – wir müssen gucken, ob wir diese Lücke schließen können“, sagt Büsing. Alle Bemühungen um externe Verstärkungen waren bislang erfolglos. „Von acht Spielern, die ich angesprochen habe, haben sieben abgesagt. Eine Personalie ist noch offen“, berichtet Büsing. Deshalb wird die Crew um Torjäger Jonas Evers wieder viel durch Teamgeist kompensieren müssen.

In der Vorbereitung testen die Fountains beim VfL Wildeshausen III (Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr), beim TSV Ippener (Samstag, 22. Juli, 17.30 Uhr), gegen den TuS Varrel (Dienstag, 25. Juli, 20 Uhr), beim SC Twistringen II (Freitag, 28. Juli, 19.30 Uhr) und beim SV Mörsen-Scharrendorf II (Dienstag, 1. August, 20 Uhr).