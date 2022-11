Matthias Ruhle erlebt beim 2:4 gegen SC Colnrade „ein paar dunkle Minuten“

Von: Sven Marquart

In der Zange: Die Colnrader Duc-Hieu Pham (l.) und Daniel Le (r.) versuchen mit vereinten Kräften, Wildeshausens Tom Gärtner vom Ball zu trennen. © Tamino Büttner

Landkreis – Der SC Dünsen steckt in der ersten schwierigen Phase unter seinem neuen Trainer Nico Seipel. Mit dem 1:4 gegen den SV Tur Abdin II kassierte der Sportclub in der 2. Fußball-Kreisklasse die dritte Niederlage in Folge. Der SC Colnrade verbesserte sich durch das 4:2 beim VfL Wildeshausen IV auf den vierten Tabellenplatz.

VfL Wildeshausen IV – SC Colnrade 2:4 (1:1): „Colnrade hat losgelegt wie die Feuerwehr“, staunte Wildeshausens Trainer Matthias Ruhle. Es lief erst die dritte Spielminute, als Christian Tran einen schönen Pass von Daniel Le zum 1:0 verwertete (3.). Tran verpasste es anschließend, die Führung auszubauen. Nach etwa 20 Minuten fanden die Krandel-Kicker besser ins Spiel und kamen durch Samir Latifi zum 1:1 (34.). „Aus dem Nichts! Bis dahin waren wir die bessere Mannschaft“, ärgerte sich Colnrades Spielertrainer Sascha Albers. Sein Team musste sogar noch das 2:1 durch Tom Gärtner nach Vorarbeit von Ahmad Alharath schlucken (52.). „Aber mit Führungen können wir nicht umgehen“, haderte Ruhle, der dann „ein paar dunkle Minuten“ erlebte. Christoph Popow (54.) und Daniel Le (57.) wendeten das Blatt erneut – 2:3. Nach Foul von Henrik Lüschen an Albers verwandelte Erik Lindemann den fälligen Strafstoß zum 4:2 (65.). „Trotz unserer überschaubaren Leistung wäre der Anschlusstreffer durchaus verdient gewesen“, meinte Ruhle. Doch ein drittes Mal ließ sich der starke SC-Keeper Felix Middelbeck nicht überwinden. „Die Leistung ist ausbaufähig. Wir haben erst wieder Fußball gespielt, als wir hinten lagen“, erklärte Albers.

SV Tur Abdin II – SC Dünsen 4:1 (1:0): „Von Krise will ich noch nicht reden. Wir haben gesagt, dass wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen – und davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt“, sagte SC-Coach Nico Seipel. Zumal sich seine Crew gegen Abdins Bezirksliga-Reserve wesentlich besser präsentierte als zuletzt beim 1:6 gegen den TSV Ganderkesee II. Zur Pause führten die Aramäer durch Ibrahim Hazimeh (3.). „Abdin war besser – wir konnten froh sein, dass wir nur mit 0:1 hinten lagen“, erklärte Seipel. Seine Elf startete gut in den zweiten Durchgang: Dennis Schadwinkel köpfte einen Eckball von Jannes Wenke zum 1:1 ein (47.). Nun war Dünsen dem Führungstreffer näher – bis Florian Meyer eine Flanke zum 1:2 ins eigene Tor lenkte (65.). Per Distanzschuss und Freistoß erhöhte Hazimeh auf 4:1 für die Delmenhorster (86./90.). „Am Ende geht Abdins Sieg in Ordnung, auch wenn er vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist“, konstatierte Seipel.