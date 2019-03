Rüdebusch nach 9:4 erleichtert

In Einzel und Doppel ungeschlagen: Wildeshausens Michael Rüdebusch. Foto: Westermann

Wildeshausen – Überlebenswichtiger Sieg für die Herren des VfL Wildeshausen im Abstiegskampf der Tischtennis-Bezirksoberliga: Mit 9:4 triumphierten die Huntestädter über den Tabellenfünften SV Olympia Laxten und festigten so zumindest den Relegationsplatz.

Entsprechend groß war im Anschluss die Erleichterung bei VfL-Teamsprecher Michael Rüdebusch: „Ein ganz wichtiger Schritt, um den direkten Abstieg zu verhindern. Leider bestehen ja nur noch theoretische Chancen zur Rettung ohne den Umweg über die Relegation. Wir haben einfach schon zu viele Punkte liegen gelassen.“

Sicherlich richtig, doch in Wildeshausens momentaner Verfassung würde der VfL im Mai gegen die Bezirksliga-Vizemeister als klarer Favorit an die (eigenen) Tische gehen. Allerdings könnte sich die Wittekind-Crew im Saisonfinale mit zwei Siegen gegen den Vorletzten BV Essen sowie Schlusslicht SC Blau-Weiß Papenburg sogar noch ans rettende Ufer robben. Dafür benötigt sie jedoch zusätzlich fremde Hilfe.

Also spricht derzeit viel für eine Zusatzschicht im Mai. Aber für selbige wäre Wildeshausen bestens gerüstet. Gegen Laxten glückte den Hausherren sogar endlich einmal ein 2:1-Doppelauftakt, wobei der nervenstarke 14:12-Fünfsatzerfolg von Kai Beecken/Martin Hakemann gegen Julian Brand/Claus Hartdegen besonders imponierte.

Ebenfalls beeindruckend: Auch im Einzel dominierte der VfL das Geschehen und sorgte frühzeitig für glasklare Verhältnisse. Zwar musste „Edeljoker“ Beecken hauchdünn gegen Olympia-Spitzenspieler Alexander Keller passen, doch dafür punktete der Rest des VfL-Ensembles wie am Fließband: So kämpfte Wildeshausens Nummer eins Guido Grützmacher in fünf Sätzen Jörg Schneegans nieder, Rüdebusch erteilte Florian Schöttmer eine kostenlose Lehrstunde, und Helmut Rang behielt gegen Eduard Beck die Nerven. Auch im unteren Paarkreuz ließ das VfL-Duo Carsten Scherf/Frank Schröder nichts anbrennen.

Beim Stand von 7:2 zweifelte eigentlich niemand mehr am Sieg der Gastgeber. Es ging lediglich noch um die Höhe des Erfolges. Daran änderten auch die Niederlagen von Wildeshausens Spitzenduo Grützmacher/Beecken nichts mehr. Schließlich hatte der VfL ja noch seine starke „Mitte“ in der Hinterhand – und die stach in eindrucksvoller Manier. Erst hebelte Rüdebusch mit 3:0 Beck aus, ehe Rang durch seinen Dreisatztriumph über Schöttmer alles klar machte. drö