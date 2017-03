Rückraumshooter Kolpack und Summa im Fokus

Neerstedt - Von der Papierform her reist die SG Achim/Baden als Favorit zum Gastspiel beim TV Neerstedt an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr. Tobias Naumann will davon jedoch nichts wissen. „In dieser Liga gibt es keine leichten Aufgaben. Daher müssen wir schon eine gute Leistung abrufen, wenn wir von dort etwas mitnehmen wollen“, nimmt der Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden seine Spieler in die Pflicht.

Und das aus gutem Grund. Zwar rangiert Neerstedt aktuell nur auf dem neunten Platz, doch das positive Torverhältnis (568:567) nötigt Naumann gewissen Respekt ab. „Ich erwarte ein enges Spiel. Wichtig ist, dass wir die Kreise der beiden Shooter Eike Kolpack und Björn Wolken einschränken. Es wäre jedoch ein Fehler, wenn wir uns nur auf die beiden konzentrieren, denn es gibt noch genügend andere Spieler, die mal in die Bresche springen können“, fordert Naumann eine konzentrierte Leistung in der Deckung. Seit er im Dezember Steffen Aevermann als Coach abgelöst hat, ist die Abwehr der SG Achim/Baden defensiver ausgerichtet.

Da Naumann nicht davon ausgeht, dass sich eine Mannschaft frühzeitig absetzen wird, könnte es für ihn am Ende auch eine Kraftfrage werden: „Das könnte eventuell ein Vorteil für uns sein.“ Denn personell gibt es auf Seiten des Tabellenvierten keine Probleme. Einzig Linkshänder Sören Meier (Urlaub) steht nicht zur Verfügung. Jan Mühlbrandt fehlte in dieser Woche zwar beim Training, doch Naumann hat den Rückraumspieler fest eingeplant.

Im Gegensatz dazu ist die Personallage beim TV Neerstedt nach wie vor angespannt. Linksaußen Ole Goyert wird mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch nicht mitwirken können. Ansonsten steht Trainer Jörg Rademacher das identische Aufgebot zur Verfügung wie in der Vorwoche beim wichtigen 30:28-Erfolg bei der TSG Hatten-Sandkrug.

Rademacher sieht seine Crew trotz des Heimvorteils als Außenseiter. „Achim kann fast ohne Qualitätsverlust wechseln. Diese Möglichkeiten haben wir nicht“, sagt Rademacher. Vor allem muss seine Mannschaft Achims Shooter Dennis Summa stoppen, wenn sie eine Chance haben will. - kc/wz