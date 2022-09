Kann der VfL Wildeshausen gegen den SV Bad Rothenfelde seine lahmende Offensive beleben?

Von: Sven Marquart

Verletzte sich im Training: Wildeshausens Angreifer Lucas Abel muss gegen den SV Bad Rothenfelde passen. © Sven Marquart

Wildeshausen – In dieser Woche bat Marcel Bragula seinen Trainerstab und den Mannschaftsrat des VfL Wildeshausen zur Besprechung. Es ging um die Auftritte des Fußball-Landesligisten in den bisherigen sechs Saisonspielen. „Die Analyse war einfach“, berichtet der Coach. Alle Teilnehmer seien sich einig gewesen, dass das Team mit Ausnahme des Holdorf-Spiels (1:3) gute Leistungen gezeigt habe, der Ertrag mit nur fünf Punkten aber zu gering sei. „Wir belohnen uns nicht für den Aufwand, den wir betreiben“, unterstreicht Bragula. Im Heimspiel gegen den SV Bad Rothenfelde am Sonntag, 15 Uhr, soll beides endlich in einem gesunden Verhältnis stehen.

Wo es derzeit bei den Krandel-Kickern klemmt, wurde bei der jüngsten 0:1-Pleite bei BW Hollage deutlich. „Der Schuh drückt in der Offensive. Wir lassen eine Menge Torchancen aus, die durchaus da sind“, erläutert Bragula. Maximilian Seidel, Robin Ramke, Steven Müller-Rautenberg, Jan Stubbmann und Noah Richter konnten verletzungsbedingt noch keine Minute spielen. Nico Kiesewetter verpasste auch schon zwei Partien. „Somit lastet seit drei Monaten alles auf den Schultern von René Tramitzke, Michael Eberle und Lucas Abel“, erklärt Bragula. Möglicherweise sei das Trio „ein bisschen überspielt“.

Doch eine Verschnaufpause werden Tramitzke und Eberle, der als einziger VfL-Akteur neben Keeper Niklas Göretzlehner sämtliche Partien von der ersten bis zur letzten Minute absolviert hat, kaum einlegen können. Denn in dieser Trainingswoche, in der der Schwerpunkt logischerweise auf dem Torabschluss lag, wurde die Abteilung Attacke des Tabellenvierzehnten noch weiter ausgedünnt. Ramke, der kurz vor seinem Comeback stand, knickte erneut um – diesmal mit dem gesunden Fuß – und fällt weiterhin aus. Zudem zog sich Abel wie auch Christoph Stolle eine Oberschenkelblessur zu, die ihren Einsatz gegen den Tabellendreizehnten nicht zulassen. Bragula will nicht ausschließen, dass daher Defensivspezialisten wie Fyonn Rothe oder Mattes Hehr weiter vorne auftauchen. Eine komplette Systemumstellung sei eher unwahrscheinlich, da durch die Verletzung von Jendrik Löschner und den Japan-Aufenthalt von Marcel Hesselmann ein dritter einsatzfähiger Innenverteidiger fehlt.

Während die Wildeshauser in der laufenden Saison immerhin schon acht Treffer erzielt haben, durften die Gäste aus dem Landkreis Osnabrück sogar erst fünfmal jubeln. Allein dreimal war Jordan Dusinovic erfolgreich, dem beim 4:1 über den WSC Frisia Wilhelmshaven ein lupenreiner Hattrick gelang. Seitdem wartet die Crew von Ex-Profi Marko Tredup (Union Berlin, Tennis Borussia Berlin, RW Ahlen, VfL Osnabrück) inzwischen seit 271 Minuten auf einen Landesliga-Treffer. Am Mittwoch netzte Meik Schäfer zwar im Bezirkspokal für die Salinenstädter, konnte das Drittrundenaus beim Bezirksligisten TSV Venne damit aber nicht verhindern (1:2).

Die Statistik spricht jedoch für den SVR, der gegen den VfL Wildeshausen keines der bisherigen vier Landesliga-Duelle verloren hat (drei Siege, ein Unentschieden). Das allein sollte den Huntestädtern Ansporn genug sein. Für einen zusätzlichen Motivationsschub könnte die Rückkehr ins Stadion sorgen. Nachdem die Wildeshauser ihre ersten drei Heimspiele auf dem Nebenplatz bestreiten mussten, ist der neu eingesäte Hauptplatz nun wieder einsatzbereit. „Wir freuen uns darauf! Das ist ein Quantensprung im Vergleich zur letzten Saison. Neuer Rasen, neue Tornetze, aufgewertetes Catering und auch das Stadion wurde weiter aufgehübscht – es ist schön zu sehen, wie viele Menschen sich ehrenamtlich engagieren“, dankt Bragula den fleißigen Helfern im Verein.