Routiniers Carl und Meiners halten ASV auf DM-Kurs

Brettorf/Ahlhorn - Den Bummel über die Hamburger Reeperbahn hatten sich die Erstliga-Faustballer des TV Brettorf redlich verdient: Durch zwei klare Siege über den SV Armstorf (5:1) und beim VfL Kellinghusen (5:0) bleibt die Crew von Spielertrainer Christian Kläner hinter Spitzenreiter VfK 01 Berlin Tabellenzweiter. Punktgleich mit dem Landkreisrivalen aus Brettorf ist der Ahlhorner SV. Der Tabellendritte hielt sich beim SV Moslesfehn (5:3) und gegen den SV Armstorf (5:0) schadlos.

SV Moslesfehn – Ahlhorner SV 3:5 (11:8, 6:11, 6:11, 8:11, 11:9, 14:12, 8:11, 9:11): „Man muss Moslesfehn ein Kompliment für diese Leistung aussprechen, mit der sie nicht ans Tabellenende gehören“, sagte ASV-Coach Thomas Neuefeind. Mehr als 160 Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts.

Zwar erwischte Moslesfehn den besseren Start, doch Ahlhorn kam immer besser ins Spiel. Die Abwehrreihe mit Mats Albrecht, Paul Barklage und Karsten Bilger hatte sich nun besser auf die Angriffe eingestellt, so dass ASV-Angreifer Tim Albrecht immer wieder in eine gute Position gebracht werden konnte. Und falls nötig, hatte Routinier Nils-Christoffer Carl mit seinen Angaben und Rückschlägen stets eine passende Antwort parat. Doch die 3:1-Satzführung der Ahlhorner konnten die weiterhin um jeden Ball kämpfenden Gastgeber ausgleichen. Letztlich setzte sich der ASV aufgrund der größeren Routine durch.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Am Ende waren wir vielleicht das kleine Quäntchen abgeklärter“, sagte Nils-Christoffer Carl.

TV Brettorf – SV Armstorf 5:1 (11:4, 11:7, 7:11, 11:3, 11:6, 11:5): Den ersten Sieg hatte der TV Brettorf bereits vor dem Anpfiff feiern können: Abwehrspieler Hauke Spille war zuvor in Delmenhorst zu Niedersachsens Jugendfaustballer des Jahres 2016 gekürt worden. Der U 18-Weltmeister bildete zusammen mit Timo Kläner und Tom Hartung die Abwehrreihe, im Angriff spielten Malte Hollmann und Hauke Rykena. Nachdem die Gastgeber die ersten beiden Sätze glatt gewonnen hatten, gaben sie den dritten Durchgang trotz einer 4:2-Führung ab. Diesen „Betriebsunfall“ reparierten die Hausherren nach der Satzpause umgehend und machten mit einer Acht-Punkte-Serie den Sieg perfekt.

„Teilweise war der erste Ball ein bisschen unsauber, so dass wir ihn nicht vernünftig zuspielen konnten“, meinte Christian Kläner. Dafür freute er sich, dass sein Cousin Tobias nach zweimonatiger Verletzungspause wieder mitmischen konnte. „Ich kann die Faust noch nicht wieder ganz richtig schließen. Dadurch bin gerade bei den Angaben noch ein bisschen eingeschränkt“, sagte der Angreifer, der mit Beginn des vierten Satzes aufs Feld kam. Den operierten kleinen Finger seiner rechten Schlaghand hatte er mit einem Tapeverband geschützt.

Ahlhorner SV – SV Armstorf 5:0 (11:4, 11:9, 11:1, 11:3, 11:6): Auch in Ahlhorn hatte Aufsteiger Armstorf tags darauf nichts zu bestellen. Den verletzt fehlenden ASV-Hauptangreifer Christoph Johannes ersetzte diesmal Philip Meiners. Dem Routinier kam die Aufgabe zu, den notwendigen Druck aus der Angabe heraus zu erzeugen. Mit einer konzentrierten Vorstellung, unterstützt durch eine hohe Eigenfehlerquote des Tabellenschlusslichts machte der ASV nach gut einer Stunde Spielzeit alles klar. Ab dem vierten Durchgang fügte sich Sören Dahms nahtlos in das Ahlhorner Spiel ein. Der Angreifer hatte auf der für ihn ungewohnten Abwehrposition mehrere gute Szenen.

„Durch die beiden Erfolge haben wir uns für die letzten drei Saisonspiele eine gute Ausgangsposition verschafft. Am kommenden Freitag wollen wir dann auch in Brettorf erfolgreich sein, um einen weiteren Schritt in Richtung DM-Qualifikation zu gehen. Wir hoffen natürlich, dass uns bis dahin Christoph Johannes wieder zur Verfügung stehen wird“, sagte Tim Albrecht schon mit Blick auf das anstehende Derby (Freitag, 10. Februar, 20 Uhr).

VfL Kellinghusen – TV Brettorf 0:5 (11:13, 10:12, 10:12, 4:11, 1:11): Bis zum Hit will auch Christian Kläner fit sein. Wegen einer Knieprellung verzichtete er wie schon gegen Armstorf auch in Kellinghusen auf einen Einsatz. Der mitgereiste Angreifer Jens von Seggern kam ebenfalls nicht zum Zuge. Stattdessen spielten Tobias Kläner und Malte Hollmann im Angriff sowie Tim Lemke, Hauke Spille und Timo Kläner in der Abwehr durch.

Auch wenn am Ende ein 5:0 stand, mussten sich die Gäste zumindest in den ersten drei Durchgängen mächtig strecken. Dabei bogen sie jeweils hohe Rückstände um, bevor sie in der Satzverlängerung triumphierten. „Danach war der Bann gebrochen, und es lief rund. Wir hätten uns über einen Satzrückstand aber nicht beschweren können“, meinte Christian Kläner. Nach getaner Arbeit legten er und seine Teamkollegen auf der Rückreise aus Schleswig-Holstein einen Zwischenstopp in Hamburg ein, wo sie die „sündige Meile“ unsicher machten. - mar