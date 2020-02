Routinier Graebel mehr als nur Ersatz

Wildeshausen – Böse Klatsche für den VfL Wildeshausen II in der 1. Tischtennis-Bezirksklasse der Herren: Beim Tabellenfünften TTSC 09 Delmenhorst II gingen die Kreisstädter mit 1:9 unter und rutschten so auf den letzten Platz ab. Bei nur zwei Pünktchen Rückstand zum rettenden Ufer ist der Klassenerhalt zwar unverändert möglich, doch nur mit anderen Auftritten als beim TTSC.

Die Niederlage ging nämlich selbst in der Höhe völlig in Ordnung. Da in den drei Auftaktdoppeln nur ein mickriger Satzgewinn heraussprang, lief Wildeshausen von Beginn an der Musik hinterher und konnte auch im Einzel kaum Akzente setzen.

Bezeichnenderweise ging der Ehrenpunkt sogar auf das Konto von Ersatzspieler Klaus Graebel. Eigentlich in der dritten Mannschaft in der Kreisliga beheimatet, wuchs der Routinier über sich hinaus und bewahrte die Gäste dank eines Fünfsatztriumphs über Ralf Krankenberg (nach 0:2-Satzrückstand) vor einer völligen Nullnummer. drö