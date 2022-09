Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen hofft auf eine reguläre Saison

Muss noch mal ran: Routinier Andreas Fortmann springt beim Oberligisten VfL Wildeshausen in die Bresche. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Die Personaldecke ist dünn geworden: Vor ihrer fünften Oberliga-Spielzeit mussten die Volleyballer des VfL Wildeshausen vier Abgänge verkraften. Externe Verstärkungen sind nicht in Sicht. Somit umfasst das Aufgebot von Spielertrainer Jakub Brys nur noch neun Akteure. „Großartige Ausfälle durch Corona oder Verletzungen kann sich das Team in dieser Saison auf keinen Fall leisten“, weiß der spielende Co-Trainer Frank Gravel.

Wegen anhaltender Knieprobleme hat Marco Backhus seine Volleyballkarriere beendet. Sein Bruder Maik, der beim Kreisligisten VfL Wildeshausen II das Tor hütet, will sich fortan ausschließlich auf Fußball konzentrieren. Frederik Bartelt fehlt weiterhin verletzungs- aber auch studienbedingt, während Paul Schütte auch aufgrund seines Referendariats erst einmal eine Pause einlegen wird. Um diese Verluste zu kompensieren, muss Routinier Andreas Fortmann noch einmal in die Bresche springen. Außerdem will Brys Michail Schumacher aus der Kreisliga-Mannschaft weiter an sein Team heranführen.

„Zunächst einmal hoffen wir aber, dass wir nach der zweiten coronabedingt verkürzten Saison diesmal wieder eine reguläre Saison spielen können“, sagt Gravel. Dabei ist die Oberliga-Staffel 1 im Vergleich zu den Vorjahren eher noch stärker geworden. Neu hinzugekommen sind Regionalliga-Absteiger Bremen 1860 und Aufsteiger Tecklenburger Land Volleys II. Bei den Bremern hat mit Ole Seuberlich ein ehemaliger Zweitliga-Akteur der zurückgezogenen Mannschaft des TV Baden als Spielertrainer das Zepter übernommen. „Diese Mannschaft muss man zum ganz klaren Favoritenkreis auf die Meisterschaft in dieser Saison zählen“, unterstreicht Gravel. Die ambitionierte Tecklenburger Drittliga-Reserve werde die Liga mit einer Mischung aus jungen Talenten und Routiniers aus der ehemaligen Zweitliga-Mannschaft ebenfalls bereichern, ist Gravel überzeugt.

„Leider kommen in dieser Saison die beiden Derbys gegen Delmenhorst und Vechta nicht mehr zustande, da die beiden Mannschaften aus der Nachbarschaft jetzt eine Liga tiefer ihr Glück versuchen werden“, bedauert der 56-Jährige. Dennoch warten auf Gravel und seine Teamkollegen weiterhin überwiegend kurze Anreisen zu den Spielen.

Um Wettkampfpraxis zu sammeln, treten die Wildeshauser an diesem Wochenende beim Turnier des MTV Vechelde gegen sieben Regional-, vier Ober- und einen Verbandsligisten an. Nach der relativ kurzen Vorbereitungsphase in der Halle erhoffen sich die Huntestädter einen ersten echten Härtetest zur Leistungsbestimmung.

Sein erstes Punktspiel bestreitet der VfL Wildeshausen am Sonnabend, 17. September, 15 Uhr, beim TV Baden II. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Achimer Mannschaft stark verändert. Da das bisherige Team in die Regionalliga aufgestiegen ist, hat die Badener Jugendkadermannschaft den Oberliga-Startplatz übernommen. „Ein guter Start in Baden wäre enorm wichtig, um Selbstvertrauen zu tanken“, erklärt Gravel. Überhaupt gelte es, möglichst schnell Punkte zu sammeln, um für eventuelle Problemphasen ein Polster zu schaffen. „Bleibt zu hoffen, dass endlich mal wieder eine reguläre Saison gespielt werden kann und wir verletzungsfrei mit unserem kleinen Kader durch die Spielzeit kommt“, meint Gravel.

VfL Wildeshausen Zugänge: keine Abgänge: Marco Backhus (Karriereende), Maik Backhus (Fußball), Frederik Bartelt (Studium), Paul Schütte (Referendariat) Kader: Jakub Brys (33/Diagonal, Außenangriff), Marek von der Mehden (28/Mittelblock, Außenangriff), Marcel Junel (31/Mittelblock), Manuel Meyer (28/Außenangriff), Helge Mildes (32/Libero), Conrad Florian Kramer (28/Mittelblock), Linh Nguyen (32/Außenangriff, Mittelblock), Frank Gravel (56/Zuspiel), Andreas Fortmann (56/Universal) Trainer: Jakub Brys Co-Trainer: Frank Gravel Gegner: VSG Ammerland II, Tecklenburger Land Volleys II, Oldenburger TB II, TV Baden II, SG Buxtehude-Altkloster, FC Schüttorf 09 II, Bremen 1860, SG Ofenerdiek/Ofen