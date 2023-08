Rot gegen Nadja Kunz trifft TV Neerstedt hart

Handball-Oberligist verliert zum Saisonauftakt mit 16:21 gegen SG Friedrichsfehn/Petersfehn

Gab ihr Comeback: Im ersten Spiel nach langer Verletzungspause war Fenna van Dreumel (am Ball) mit fünf Treffern auf Anhieb beste Neerstedter Werferin.

Neerstedt – Die Oberliga-Handballerinnen des TV Neerstedt durften beim Saisonstart gegen die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn trotz einer schwachen Angriffsleitung und einer frühen Roten Karte gegen Nadja Kunz (18.) lange auf eine Überraschung hoffen. Letztlich kassierten die Grün-Weißen jedoch vor eigenem Anhang eine 16:21 (7:8)-Pleite.

„Wir waren im Angriff von der Rolle“, konstatierte Cordula Schröder-Brockshus. Ein gutes Zeugnis stellte Neerstedts Trainerin ihrer Keeperin Romina Kahler aus: „Romi hat rausgeholt, was ging, und uns lange im Spiel gehalten.“

Anna Rippe erzielte für den TV Neerstedt das 16:16 (52.). Damit hatte der Vorjahreszwölfte aus der Gemeinde Dötlingen sein Pulver verschossen, und zwar komplett. Die Schlussphase ging nämlich mit 5:0 an die SG Friedrichsfehn um die beiden ehemaligen Neerstedterinnen Agnieszka Blacha und Kirsten Kurok. Der Fünf-Tore-Unterschied spiegele den Spielverlauf nicht wider, sagte Cordula Schröder-Brockshus. Ihre Crew habe am Ende „die Köpfe hängen lassen“.

Für Nadja Kunz reichte es im Auftaktspiel nur zu einem Kurzauftritt. Eine Minute nach ihrer Einwechslung in der 16. Spielminute zogen die Schiedsrichter Sören Petereit und Axel Tapper glatt Rot gegen die Flügelflitzerin. „Nadja stand bei einem Gegenstoß zwischen ihrer Gegenspielerin und unserem Tor“, berichtete Cordula Schröder-Brockshus. Die 30-Jährige stufte die Disqualifikation ihrer Toptorschützin als „übertrieben“ ein: „Das hat uns schon getroffen. Wir hatten danach keinen einzigen Abschluss mehr von Rechtsaußen.“

Die 2:0-Führung der Ammerländerinnen hatten Katharina Stuffel und Fenna van Dreumel beim 2:2 (7.) egalisiert. Celina Struß zeichnete wenig später mit dem ersten ihrer insgesamt vier Treffer für die erstmalige Führung der Gastgeberinnen verantwortlich – 3:2 (8.). Auch in der Folge war der TV Neerstedt mit den favorisierten Gästen auf Augenhöhe. Vier Sekunden vor der Pause sorgte Struß für den 7:8-Halbzeitstand.

Nach Wiederanpfiff ging das Kopf-an-Kopf-Rennen zunächst weiter. Letztmals vorne lag der TV Neerstedt in der 48. Spielminute, als Katharina Stuffel zum 15:14 getroffen hatte. Anna Rippe war zum 16:16 erfolgreich, dann wendete sich das Blatt zugunsten der von Elias Wührmann trainierten Gäste. „FriPe hat konsequent auf die erste und zweite Welle gesetzt und uns in der zweiten Hälfte einige Male überlaufen“, erläuterte Cordula Schröder-Brockshus.

Zufrieden zeigte sich die Übungsleiterin mit ihrer Defensive. Der TV Neerstedt startete mit einer 3:2:1-Formation und stellte in der zweiten Hälfte auf 6:0 um. In beiden Systemen habe ihre Sieben „gut geackert“, fand Cordula Schröder-Brockshus. In ihrem Resümee lobte sie die kämpferische Einstellung ihres Teams, trauerte aber auch der verpassten Chance hinterher: „Da war mehr drin. Aber im Angriff waren wir einfach nicht konsequent genug.“

Das erste Auswärtsspiel in der neuen Saison bestreitet der TV Neerstedt am kommenden Samstag, 2. September, 16 Uhr, beim SV Werder Bremen II.