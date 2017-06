Roshgar Samy Kret gelingt nur noch der Anschlusstreffer

Delmenhorst - Von Sven Marquart. Eiskalt erwischt worden sind die E-Junioren des VfL Wildeshausen, und das gleich zweimal: Das Finale des Fußball-Kreispokals lief noch keine zwei Minuten, da traf Tunay Sengör zum 1:0 für den VfL Stenum. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Tilmann Kumpf auf 2:0. Zwar gelang den Krandel-Kickern der Anschlusstreffer, doch am Ende verloren sie mit 1:2 (0:1) und sanken beim Schlusspfiff von Schiedsrichter Luca Leon Nay enttäuscht auf den Rasen.

„Glückwunsch an Stenum! Allerdings hat nicht die Mannschaft gewonnen, die besser Fußball gespielt hat, sondern die, die mehr Glück gehabt hat“, sagte Wildeshausens Trainer Thorsten Altscher nach der Siegerehrung. Seine Crew war 50 Minuten plus Nachspielzeit unermüdlich angerannt, kam gegen das Stenumer Abwehrbollwerk aber nur selten durch.

Die Partie hatte kaum begonnen, da tauchte Tunay Sengör frei vor Nico Unger auf und schob den Ball für Wildeshausens Keeper unerreichbar zum 1:0 ins Tor (2.). Vor rund 70 Zuschauern auf der Anlage des Delmenhorster BV an der Schanzenstraße mühten sich die Kreisstädter danach redlich um den Ausgleich. Doch sie hatten Pech: Sowohl Theis Altscher als auch Laurin Smolna trafen nur den Pfosten. „Das gibt’s doch nicht!“, haderte Thorsten Altscher.

„Im Prinzip haben wir die im Griff. Jungs, da geht noch was. Wir sind noch nicht am Ende“, schärfte Coach Altscher seinen Schützlingen in der Pause ein. Doch kurz nach Wiederbeginn mussten sie den nächsten Dämpfer einstecken: Der wieselflinke Tilmann Kumpf behauptete sich im Laufduell gegen Clemens Kurth und traf unhaltbar für Nico Unger zum 2:0 ins lange Eck (27.).

Mit dem Mute der Verzweiflung rannten die Wildeshauser nun an – und wurden belohnt: Theis Altscher flankte von links in den Rücken der Stenumer Abwehr, und Roshgar Samy Kret schoss zum 1:2 ein (33.). „Ansonsten haben wir kaum was zugelassen“, meinte Stenums Übungsleiter Axel Kloppenburg. Stattdessen hätten seine Mannen die Führung noch ausbauen können, doch zweimal rettete Finn Cordes auf der Linie in höchster Not gegen Tilmann Kumpf (37.). Außerdem wurde ein herrlicher Treffer von Kumpf wegen Handspiels nicht gegeben (41.). So blieb es beim 2:1 für Stenum.

„Der Sieg ist ein bisschen glücklich“, gab Kloppenburg zu, nachdem ihm Tunay Sengör mit dem Inhalt seiner Trinkflasche abgeduscht hatte. Aber auch die frischgebackenen Pokalsieger kamen nicht ungeschoren davon. Nachdem Kreisjugendobmann Thomas Eilers den „Pott“ überreicht hatte, stürmten Stenumer Mütter aufs Spielfeld und bespritzten ihre kleinen Helden mit Kindersekt.

Währenddessen stapften die Wildeshauser mit hängenden Köpfen in Richtung Kabine. „Es ist ein Wettbewerb. Da muss es halt einen Verlierer geben. Wir müssen uns für unsere Leistung jedenfalls nicht schämen“, sagte Thorsten Altscher. Drei Wochen zuvor hatte seine Mannschaft im Finale der Sparkassen-Cup-Zwischenrunde ein 1:0 bejubelt und damit für lange Gesichter beim Endspielgegner VfL Stenum gesorgt.