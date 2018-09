Rietkötter wagt sogar ein Reggae-Tänzchen

WLT-Trio hat in Müster pure Lust am Laufen

+ Der Wildeshauser Fritz Rietkötter startet immer wieder gern beim Münster-Marathon. - Foto: Wildeshauser Lauftreff

Wildeshausen - „Pure Lust am Laufen“ – so lautet der Slogan des Münster-Marathons. Und an diesem Motto muss etwas dran sein. Schließlich hatte Fritz Rietkötter vom Wildeshauser Lauftreff (WLT) in der Domstadt 2004 den ersten und 2016 den 100. Marathon seiner Laufbahn absolviert. Auch in diesem Jahr war der Huntestädter wieder am Start. Begleitet wurde er diesmal von seinen WLT-Kollegen Josef Varnhorn und Ralf Lietz.