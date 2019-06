„Riesenprobleme“ schrecken Janek Jacobs nicht ab

Ex-Wildeshauser kehrt nach Cloppenburg zurück

+ Janek Jacobs

Wildeshausen – Jedes Jahr zu Pfingsten zieht es Janek Jacobs in die alte Heimat zurück. Selbstverständlich marschierte der 25-Jährige beim Gildefest mit seinen „All Blacks“ auch diesmal in den Krandel aus. Bei Anlässen wie diesem wird er natürlich immer mal wieder von seinen früheren Mitspielern umworben. Doch eine sportliche Heimkehr zu seinem Stammverein VfL Wildeshausen schließt der Flügelflitzer (noch) aus. „Der VfL ist immer eine Option, aber das käme zu früh. Die Jungs müssen noch ein paar Jahre warten“, sagt Jacobs und lacht. Er wird in der Saison 2019/2020 stattdessen für den BV Cloppenburg in der Fußball-Landesliga spielen – unter anderem gegen den VfL Wildeshausen.