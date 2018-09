Rieke von Seggern hält das 23:22 fest

Neerstedt - Mit dem erhofften Sieg sind die Handballerinnen des TV Neerstedt in die Oberliga gestartet. Gegen den Wilhelmshavener SSV setzte sich die Mannschaft von Trainer Maik Haverkamp nach einem engen und spannenden Match mit 23:22 (11:13) durch.

In der 53. Spielminute hatte Kirsten Kurok den Aufsteiger aus der Gemeinde Dötlingen per Siebenmeter mit 23:21 in Führung gebracht. Den Gästen gelang durch die fünffache Torschützin Pia Mertens dann nur noch der Treffer zum Endstand. Für den TV Neerstedt trafen Wiebke Kieler und Delia Mathieu jeweils viermal aus dem Feld heraus. Am Ende habe seine Mannschaft den knappen Vorsprung mit der Euphorie eines Aufsteigers ins Ziel gebracht, meinte Maik Haverkamp.

Zu Beginn hatten zunächst die vor dieser Saison neu aufgestellten Jadestädterinnen den Takt vorgegeben. Keine acht Minuten waren gespielt, das stand es 6:1 für den Wilhelmshavener SSV. In der Folge legte die Haverkamp-Crew ihre Nervosität langsam ab. Der Neuling kam besser ins Spiel. Über 5:8 (14.) kämpften sich die Gastgeberinnen bis zur Pause auf zwei Tore heran. In Hälfte eins wäre wenig zusammengelaufen, konstatierte Maik Haverkamp später. Mit dem nervösen Beginn habe er aber fast gerechnet, sagte der 31-Jährige. Auch die ersten Minuten nach Wiederanpfiff gingen zunächst an den Viertplatzierten der Vorsaison – 11:15 (33.).

Aus 16:18-Rückstand wird 21:18-Führung

Mitte der zweiten Halbzeit wendete sich dann aber das Blatt: Mit fünf Treffern in Folge machten Kirsten Kurok, Delia Mathieu, Agnieszka Blacha, Nina Sempert und Johanna Stuffel aus dem 16:18-Rückstand (40.) eine 21:18-Führung (50.).

Am Ende wäre der Matchplan dann aufgegangen, bilanzierte Maik Haverkamp. „Wir wollten die Partie gegen den nicht eingespielten Gegner möglichst lange offen halten“, erklärte der Coach. Nach dem schwachen Start habe sich sein Team zum Glück gefangen. Eine ganz starke Leistung bescheinigte Haverkamp seiner Torhüterin Rieke von Seggern. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung präsentierte sich die Keeperin in starker Verfassung. „Rieke hat den Sieg mit ihren Paraden festgehalten“, lobte Haverkamp.

Verzichten musste der Trainer zum Saisonstart auf die am Knie verletzte Flügelflitzerin Nadja Albes. Montag wisse er mehr, hofft Maik Haverkamp auf die baldige Rückkehr seiner torgefährlichen Außenspielerin.

Seine erste Auswärtspartie bestreitet der TV Neerstedt am Sonnabend, 8. September, 16 Uhr, beim Drittliga-Absteiger VfL Stade. - prü

TV Neerstedt: von Seggern, S. Huntemann - Kurok (7/5), Kieler (4), Mathieu (4), Sempert (3), Blacha (3), Schmidt (1), Stuffel (1), Rangnick, L. Huntemann.