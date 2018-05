Mit Rieke Buck zum ersten Saisonsieg

Ahlhorn/Brettorf - Auch am zweiten Heimspieltag haben sich die Erstliga-Faustballerinnen des Ahlhorner SV keine Blöße gegeben und rangieren nach den Siegen über den TSV Schülp (3:0) sowie den TSV Bayer 04 Leverkusen (3:1) ungeschlagen an der Tabellenspitze. Der TV Brettorf konnte gegen den SV Moslesfehn seine ersten Pluspunkte einfahren (3:2), musste sich dann aber Gastgeber TSV Bardowick beugen (1:3).

Ahlhorner SV – TSV Schülp 3:0 (11:8, 11:5, 11:5): Die erste Partie begann ausgeglichen. Ab dem 2:3 gelangen dem ASV vier Punkte in Folge. Doch davon ließen sich die Gäste nicht so schnell beeindrucken. Beim Stand von 8:7 hatten sie die Führung zurückerobert, bevor Ahlhorn noch einmal alle Kräfte mobilisierte und den 11:8-Satzgewinn einfuhr. In den folgenden Durchgängen, die jeweils 11:5 endeten, lief es besser für das Angriffstrio Pia Neuefeind, Imke Schröder und Isabella Lucchin, die alle drei zum Einsatz kamen. So ging die Crew von ASV-Trainerin Edde Meiners als klarer Sieger vom Feld.

Ahlhorner SV – TSV Bayer 04 Leverkusen 3:1 (11:8, 11:5, 9:11, 12:10): Beim 5:1 sah es nach einer klaren Angelegenheit für den ASV aus. Doch die Rheinländerinnen kamen auf 4:6 und 8:9 heran. Zuspielerin Janna Köhrmann und ihre Teamkolleginnen behielten aber die Nerven und sicherten sich den ersten Durchgang mit 11:8. Im zweiten Satz übernahm Isabella Lucchin die Position der Hauptangreiferin und Pia Neuefeind das Service. Über 5:2 und 9:4 bauten die Gastgeberinnen mit dem 11:5 ihre Satzführung schnell auf 2:0 aus. Im dritten Abschnitt testete Edda Meiners verschiedene Aufstellungen. Das führte zu Abstimmungsschwierigkeiten, so dass Leverkusen trotz eines 7:9-Rückstands auf 1:2 in den Sätzen verkürzen konnte. Der ASV wirkte nun verunsichert und lag im vierten Satz mit 1:4 und 4:7 im Hintertreffen. Doch die Ahlhornerinnen kämpften und erarbeiteten sich beim 10:8 zwei Matchbälle, die sie aber nicht nutzen konnten. Der dritte zum 12:10 und damit zum Matchgewinn saß dann. „In diesem Spiel haben wir es uns teilweise selbst sehr schwer gemacht, so dass wir den Sieg beinahe aus der Hand gegeben haben. Erneut haben wir mit Kampfgeist eine Niederlage abgewendet“, bilanzierte Mittelfeldmotor Janna Köhrmann.

SV Moslesfehn – TV Brettorf 2:3 (11:9, 6:11, 11:8, 7:11, 12:14): Nachdem sich Schlagfrau Laura Marofke zum Saisonauftakt die Schulter ausgekugelt hatte, bildeten Rika Meiners (Rückschlag) und Ex-Trainerin Rieke Buck (Zweitschlag) das Brettorfer Angriffsduo. Die Angaben servierte Kapitänin Karen Kläner. In der Abwehr waren Laura Cording und Ida Hollmann der gewohnt sichere Rückhalt. Bei sengender Sonne und böigem Wind triumphierte am Ende trotz zweimaligen Satzrückstandes das Team von Pascal Osterheider. „Das war ein wirklich starkes Spiel“, freute sich der Neu-Coach über den ersten Sieg unter seiner Regie. „Was aber nicht heißt, dass ich mit 2:2 Punkten zufrieden bin, denn es war mehr drin.“

TSV Bardowick – TV Brettorf 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 14:12): Obwohl den Schwarz-Weißen schon fünf Durchgänge in den Knochen steckten, kamen sie gut ins Spiel. „Nach dem dritten Satz war dann ein bisschen die Luft raus – es war wirklich brutal warm“, berichtete Osterheider. Im Gegensatz zu den Gastgeberinnen spielten seine Schützlinge die Ballwechsel nicht konsequent zu Ende: „Da kannst du noch so eine gute Abwehr haben – irgendwann treffen die anderen dann auch mal.“ Gegenüber dem Saisonauftakt hatte Osterheider dennoch eine „deutliche Steigerung“ gesehen. Ob Rieke Buck auch am kommenden Heimspieltag (Sonntag, 27. Mai, 11 Uhr) gegen den Ahlhorner SV und den TV Jahn Schneverdingen dabei sein wird, ließ der Übungsleiter offen: „Rieke ist immer eine Alternative. Wir werden von Spieltag zu Spieltag entscheiden. Schließlich hat sie auch Schulterprobleme. Es wäre nicht fair, wenn wir uns nur auf sie verlassen würden.“ - mar