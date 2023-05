HSG Bützfleth/Drochtersen für TV Neerstedt ein dankbarer Gegner

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Setzte den Schlusspunkt: Marcel Reuter (am Ball) erzielte in Drochtersen den Treffer zum 35:17-Endstand. © Tamino Büttner

Neerstedt – Der TV Neerstedt bleibt in der Handball-Verbandsliga die Mannschaft der Stunde. Durch das 35:17 (20:8) beim Tabellenschlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen verbesserten sich die Grün-Weißen mit nun 23:25 Punkten auf Tabellenplatz acht. In den nun folgenden Duellen gegen den FC Schüttorf 09 und den TSV Daverden kann das Team von Trainer Andreas Müller letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen.

Die HSG Bützfleth/Drochtersen sei ein „dankbarer Gegner“ gewesen, resümierte Müller. „Wir haben mit viel Tempo agiert, standen gut in der Abwehr und hatten in Lukas Oltmanns in der ersten, und Mike Krause in der zweiten Halbzeit zwei gute Keeper dahinter“, zeigte sich der Coach mit der Vorstellung seiner Crew rundum zufrieden. Müller konnte es sich sogar leisten, Andrej Kunz, Julian Hoffmann und Oltmanns im zweiten Abschnitt komplett auf der Bank zu lassen – so groß war die Überlegenheit der Gäste.

Linkshänder Max Hülsmann sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 (4.) für einen perfekten Start des TV Neerstedt. Nach dem 7:2 (11.) durch Florian Schrader nahmen die als Absteiger feststehenden Hausherren ihre erste Auszeit. An den Kräfteverhältnissen änderte sich danach aber nichts: Erneut Schrader machte die Führung erstmals zweistellig – 15:5 (20.). Nach einem Siebenmetertreffer von Hoffmann ging es mit einem Zwölf-Tore-Vorsprung in die Pause.

Marvin Auffarth stellte in Durchgang zwei auf 30:13 (48.). Fünf Sekunden vor ultimo setzte Marcel Reuter den Schlusspunkt. „Die Jungs haben gut abgeliefert“, gab es für Müller nichts zu mäkeln.

Während die Neerstedter auf der Erfolgswelle surfen, läuft es bei ihrem nächsten Gegner FC Schüttorf 09 (Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr) genau in die andere Richtung. Der Tabellendreizehnte bangt nach fünf sieglosen Spielen in Serie um den Klassenerhalt. Nur der TSV Daverden und die HSG Bützfleth/Drochtersen stehen im Klassement aktuell schlechter da als die Männer aus der Grafschaft Bentheim.

Stenogramm HSG Bützfleth/Drochtersen – TV Neerstedt 17:35 (8:20) HSG Bützfleth/Drochtersen: Kenter - Bardenhagen, Leichter (3), N. Moje (5/1), Ersoy (2), Stelling, Schmidt (3/2), Y. Moje (2), Pahl (2) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken (1), Schrader (6), Poppe (3), Marcel Reuter (6), Hoffmann (8/5), Bruning (2), Schröder, Auffarth (1), Hülsmann (8), Kunz Siebenmeter: HSG 4/3, TVN 5/5 Zeitstrafen: HSG 6, TVN 3 Schiedsrichter: Sebastian Heins/Frank Lüloff Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Maximilian Pahl (HSG Bützfleth/Drochtersen/42.)