Harpstedts Gruppengegner spielen „auf einem anderen Level“

Von: Sven Marquart

Von Enttäuschung keine Spur: Trotz des frühen Ausscheidens hatten die Harpstedter Jens Ackerhans (h. v. l.), Thomas Schwellenthin, Christian Pahlke, Carsten Thielsch, Rene Fanter, Sebastian Sengstake, Andreas Nowotnick, Bernd Volkmer (v. v. l.), Florian Schmaus, Manfred Hoffmann, Holger Corßen, Christoph Bode, Jens Stuckenschmidt und Boris Rubio-Lutat bei der niedersächsischen Hallenmeisterschaft in Osnabrück ihren Spaß. © Harpstedter TB

Harpstedt – Losglück sieht anders aus: Die Ü 40-Fußballer des Harpstedter TB hatten bei der niedersächsischen Hallenmeisterschaft in Osnabrück die mit Abstand stärkste der sechs Vorrundengruppen erwischt. „Unsere drei Gegner haben alle das Viertelfinale erreicht, und Güldenstern Stade hat sogar gewonnen“, berichtete HTB-Spielertrainer Manfred Hoffmann. Für seine Crew war das Turnier nach drei Niederlagen in der Gruppenphase schneller beendet als erhofft. „Das war natürlich nicht das, was wir uns vorgenommen hatten“, meinte Hoffmann.

Im Vergleich zu den meisten anderen Mannschaften hatten die Harpstedter aber auch einen höheren Altersdurchschnitt. „Sechs von uns sind schon deutlich über 50“, erläuterte Hoffmann. Der HTB erwischte einen guten Start und ging in der Auftaktpartie gegen die SG Lenglern/Harste durch Rene Fanter mit 1:0 in Führung. Es sollte jedoch der einzige Harpstedter Turniertreffer bleiben. Am Ende hieß es 1:3. Gegen BW Hollage wurden die Mannen um Keeper Andreas Nowotnick gleich zu Beginn zweimal kalt erwischt und verloren mit 0:2. „Zum Abschluss hat uns Stade dann gezeigt, was Sache ist. Das war schlicht und ergreifend ein anderes Level“, sagte Hoffmann mit Blick auf das 0:6 gegen den VfL Güldenstern.

Die Niedersachsenmeisterschaft war für die Harpstedter als Gruppenletzter zwar vorbei. „Aber der Tag hat da für uns erst richtig angefangen“, erzählte Hoffmann schmunzelnd. Bei der Players Night im Festzelt knüpften er und seine Teamkollegen zahlreiche Kontakte zu anderen Vereinen. „Die Party war supergut! Auch wenn wir sportlich nicht sonderlich erfolgreich waren, hatten wir unseren Spaß – das war ein schönes Erlebnis“, schwärmte Hoffmann.