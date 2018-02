Reiser erneut tadellos vom Strich

Neerstedt - Alle Achtung: Der TV Neerstedt hat im vierten Spiel des neuen Jahres den dritten Sieg eingefahren. Beim Elsflether TB kam der Handball-Oberligist am Sonntag zu einem 24:21 (10:9)-Erfolg. „Das war gut anzusehen“, freute sich Neerstedts Coach Björn Wolken über den siebten Saisonsieg seiner Mannschaft. Durch den doppelten Punktgewinn in der Wesermarsch haben es sich die Grün-Weißen im Mittelfeld der Tabelle gemütlich gemacht. Mit 15:15 Zählern wird die Wolken-Crew auf Rang acht geführt, punktgleich mit dem siebtplatzierten TV Bissendorf-Holte.

Das Spiel habe Spaß gemacht, befand Björn Wolken nach der Partie. Von Beginn an habe die 6:0-Deckung gut funktioniert. Auch das Backeverbot in der Elsflether Stadthalle sei kein Thema gewesen: „Wir haben uns eine Woche im Training auf das Spielen ohne Harz eingestellt. Wir wussten, was uns erwartet und haben es gut gelöst.“ Ohne Haftmittel suchten die Neerstedter vermehrt den Abschluss über die Außen – und hatten damit Erfolg. Sie leisteten sich nur wenige Fehlwürfe.

Die beiden Tabellennachbarn lieferten sich lange Zeit ein enges Spiel. Nachdem Eike Kolpack die Gäste mit 1:0 in Front gebracht hatte, wechselte die Führung mehrfach hin und her. Mario Reiser und Marcel Kasper sorgten mit ihren Treffern kurz vor der Halbzeitpause für den knappen 10:9-Vorsprung.

Die ersten 15 Minuten in Durchgang zwei sahen dann zunächst den Elsflether TB vorne. Eine Überzahl – Eike Kolpack hatte sich eine Zwei-Minuten-Strafe eingehandelt – nutzte das Heimteam, um seinerseits mit 11:10 in Führung zu gehen. Jannes van Dreumel (33.) und Markus Zindler (34.) erhöhten auf 13:10 für die Mannen von ETB-Coach Ulrich Adami.

Doch die Gäste ließen sich von dem Rückstand nicht aus der Spur bringen. Im Gegenteil: Zehn Minuten vor der Schlusssirene war der TV Neerstedt beim 18:18 durch Rechtsaußen Marcel Reuter zurück im Spiel. Zwar legten Zindler (51.) und van Dreumel (53.) noch zweimal für die Hausherren vor, aber zum Sieg sollte es dennoch nicht reichen.

Per Siebenmeter egalisierte Mario Reiser zum 20:20 (54.). Nachdem sich der Linksaußen bereits in der Vorwoche beim 29:26-Triumph über die HSG Barnstorf/Diepholz keinen Fehlwurf vom Strich erlaubt hatte, überzeugte er auch in Elsfleth mit einer tadellosen Quote. Zehn Treffer wies der Statistikbogen am Ende für Reiser aus, sieben davon resultierten aus sicher verwandelten Strafwürfen.

„15 Punkte haben uns zu diesem Zeitpunkt wohl nicht viele zugetraut“, frohlockte Wolken. Am kommenden Wochenende winkt seinen Mannen sogar eine positive Bilanz: Vor eigenem Anhang geht es am Sonnabend, 10. Februar, 20 Uhr, gegen die SG Achim/Baden. - prü

TV Neerstedt: Legler, Pecht - Reiser (10/7), Kolpack (5), Marcel Kasper (2), Reuter (2), Achilles (2), Kunz (1), Hollmann (1), Hoffmann (1), Hübner, Petersen, Lüdeke, Malte Kasper.