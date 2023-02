TV Neerstedt bekommt beim 24:25 gegen Eickener SpVg das Flattern

Von: Jürgen Prütt

Teilen

Verpasste den Ausgleich: Max Hülsmanns Kempa-Versuch landete nur an der Unterkante des Querbalkens. © Sven Marquart

Neerstedt – Punkte sammeln für den Klassenerhalt – so lautete die Mission des Handball-Verbandsligisten TV Neerstedt vor dem Heimspiel gegen die Eickener SpVg. Doch am Ende gab es bei den Grün-Weißen gegen die mit nur neun Akteuren und ohne etatmäßigen Torhüter angereisten Gäste erneut lange Gesichter. Nachdem Max Hülsmann den letzten Ball der Partie per Kempa-Trick an die Unterkante der Latte gesetzt hatte, war die nächste Pleite für die Crew von Trainer Andreas Müller perfekt. Nach dem 24:25 (11:13) belegen die Neerstedter in der Tabelle weiter Platz elf und stehen damit knapp über dem Strich.

Die Gastgeber hätten nach einem guten Start „das Flattern bekommen“, meinte Müller. „Wir lassen gegen den Aushilfskeeper der Eickener ein paar gute Chance liegen“, schilderte der Bookholzberger. Fortan sei es „ein Kopfding“ gewesen.

Mannschaft und Trainerteam hatten sich gemeinsam für eine 4+2-Abwehr mit Andrej Kunz und Max Hülsmann auf der Spitze entschieden, erläuterte Müller. Der Plan ging zunächst auf: Die Hausherren legten ein 6:3 (10.) vor und behaupteten die Drei-Tore-Führung bis zum 9:6 (19.). Dann packten jedoch auch die Gäste in die Trickkiste. „Bei Eicken ist Aushilfskeeper Christian Wetzstein als siebter Feldspieler mit in den Angriff gegangen“, berichtete Müller. Nachdem die Neerstedter den Ball dreimal nicht im verwaisten Eickener Tor unterbringen konnten, wurden die Seiten beim 13:11 für den Tabellenachten gewechselt.

Im zweiten Abschnitt ließen sich die Gäste den Sieg nicht mehr nehmen. „Eicken hat sich von Minute zu Minute mehr gepusht. Die waren echt gallig“, stellte Müller anerkennend fest. Die Eickener SpVg führte in der zweiten Spielhälfte permanent und lag zwischenzeitlich mit fünf Toren vorne (22:17/49.). Die folgende Aufholjagd der Neerstedter kam zu spät. „Zwei Minuten vor dem Ende muss bei Eicken Aushilfskeeper Wetzstein mit einer Zeitstrafe vom Feld. Dann geht mit Nils Sundermann der nächste Feldspieler ins Tor und fängt prompt einen Ball von Linksaußen“, ärgerte sich Müller. Es sei frustrierend gewesen, konstatierte der 45-jährige B-Lizenzinhaber. Neun Sekunden vor Spielende nahm Müller seine letzte Auszeit. Seine Spieler entscheiden sich für den Abschluss per Kempa-Trick, und Linkshänder Hülsmann scheiterte – wie eingangs beschrieben – auf Pass von Marcel Reuter an der Latte.

Personell konnte Müller im ersten von drei Heimspielen in Folge aus dem Vollen schöpfen. Als Aushilfe wirkte erneut Michael Siemer mit. Für Florian Schrader war die Partie nach einem Angriff wieder vorbei. Dem Rückraumspieler hätte eine Blessur aus der Partie in Eyendorf (27:29) zu sehr zu schaffen gemacht, erläuterte Müller.

Nach einem spielfreien Wochenende empfängt der TV Neerstedt am Freitag, 10. März, 20 Uhr, die HSG Hunte-Aue Löwen. Nach dem 30:41 gegen den OHV Aurich II haben die Löwen nur zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Neerstedter.

Stenogramm TV Neerstedt – Eickener SpVg 24:25 (11:13) TV Neerstedt: Krause, Oltmanns - Ch. Steenken, Schrader, Poppe (2), Marcel Reuter (1), Hoffmann (5/3), Bruning (2), Siemer (2), Schröder (2), Auffarth (2), Hennken, Hülsmann (6), Kunz (2) Eickener SpVg: Wetzstein - A. Brack (1), Lülf (3), M. Brack (9/5), Kirchhoff, Stolze (7), Ernst (1), Vogt (1), Sundermann (3) Siebenmeter: TVN 3/3, ESV 5/5 Zeitstrafen: TVN 2, ESV 1 Schiedsrichter: Georg Hesselbarth/Stefan Schminke Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Janis Vogt (Eickener SpVg) wegen Foulspiels (6.)