TuS Heidkrug steht vor der Herbstmeisterschaft

Landkreis - Schon ein Punkt aus dem Stadtderby beim TV Jahn könnte dem TuS Heidkrug zur Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisliga genügen. Allerdings dürfte Verfolger TSV Großenkneten in diesem Fall höchstens mit drei Treffern Differenz beim Schlusslicht Delmenhorster TB gewinnen.

TV Dötlingen – SV Achternmeer (Freitag, 20 Uhr): Zum Abschluss der Hinrunde hält der Plan für die Mannen um Dötlingens Trainer Markus Welz „ein ganz wichtiges Heimspiel“ parat. Mit einem Sieg wollen die Gastgeber ihren Vorsprung zum Tabellennachbarn auf fünf Punkte ausbauen und zugleich den TV Falkenburg und RW Hürriyet auf Distanz halten. Allerdings sollten die Dötlinger gewarnt sein, nachdem Achternmeer zuletzt beim Delmenhorster TB (4:2) und gegen den TV Falkenburg (4:1) gewonnen hat.

„Sie werden motiviert sein“, ahnt Welz, der vor allem vor Achternmeers Offensivkräften Deniz Akman und Robin Johanning großen Respekt hat: „Sie sind immer für ein Tor gut.“ Trotzdem geht Welz „ganz optimistisch“ an die Partie heran. Auch bei seiner Crew habe sich die Gefühlslage durch den 5:2-Erfolg bei RW Hürriyet erheblich verbessert. Abgesehen von den Langzeitverletzten sowie den beiden Urlaubern Enis und Valdrin Stublla stehen Welz alle Akteure zur Verfügung. Leo Geyer muss sich bis zu seiner Pflichtspielpremiere im Dötlinger Trikot allerdings noch gedulden. Der Offensivmann ist nach seinem Wechsel vom Kreisliga-Konkurrenten Harpstedter TB erst ab dem 1. Dezember spielberechtigt. „Leo hat im Training auch menschlich und charakterlich einen guten Eindruck hinterlassen“, erläutert Welz.

SV Atlas II – FC Huntlosen (Sonnabend, 15.30 Uhr): Schon beim 1:4 in der Kreispokal-Zwischenrunde hatte Huntlosen der Delmenhorster Oberliga-Reserve das Leben schwer gemacht. „Inzwischen sind wir in unserer Entwicklung ein Stück weiter und werden Atlas vor eine noch größere Herausforderung stellen“, ist Trainer Maik Seeger überzeugt: „Wir fahren defintiv nicht dahin und sagen, dass wir so knapp wie möglich verlieren wollen – wir wollen da was mitnehmen!“ Die Platzherren stellen mit 55 erzielten Treffern den gefährlichsten Angriff der Liga und haben ihre Stärken eindeutig in der Offensive. „Wir müssen die Räume eng halten und wollen Atlas schon im Spielaufbau ärgern“, sagt Seeger. Er muss auf André Hesselmann (Knieverletzung) und Leon Fenslage (Kieferbruch) verzichten. „Aber ich habe trotzdem genug Auswahl, um von der Bank nachlegen zu können.“

Harpstedter TB – TSV Ganderkesee (Sonntag, 15 Uhr): Den Verlust von Leistungsträgern wie Robin Ramke, Patrick Meyer (beide VfL Wildeshausen), Dariusch Azadzoy (SV Atlas II) sowie Marko und Jannik Schrank (beide FC Hude) habe sein Trainerkollege Stephan Schüttel „offensichtlich gut aufgefangen“, findet HTB-Coach Jörg Peuker. Ganderkesees 24 Punkte und Tabellenplatz sieben bestätigen diese Einschätzung. Weil Peuker das umgekrempelte TSV-Team bislang nicht selbst unter die Lupe nehmen konnte, will er noch Informationen einholen. „Aber wahrscheinlich werden wir ohnehin versuchen, unser Ding durchzuziehen und können das Spiel so hoffentlich erfolgreich bestreiten.“ Nach überwundener Innenbanddehnung im Knie wird Alexander Geisler in den HTB-Kader zurückkehren. Da lediglich Jannis Bunzel (Kreuzbandriss) und Matthias Ellermann (Wadenbeinbruch) fehlen, wird Peuker „unpopuläre Entscheidungen“ treffen und eventuell sogar Akteure aus dem Aufgebot streichen müssen.

mar