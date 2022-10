Felix Reibert nutzt seinen Heimaturlaub

Von: Sven Marquart

Freie Schussbahn: Die Harpstedter Lukas Idel (v. r.) und Kevin Lautenschläger können Ippeners Jason Sander nicht am Abschluss hindern. © Tamino Büttner

Landkreis – Für den Harpstedter TB II wird die Lage im Tabellenkeller der 1. Fußball-Kreisklasse immer bedrohlicher. Nach dem 1:3 im Samtgemeindederby gegen den TSV Ippener rangiert das Team von Trainer Dirk Lenkeit gerade noch über der roten Linie. An der Spitze des Klassements baute der SV GW Kleinenkneten durch das 5:1 beim TuS Hasbergen seine Serie auf nun sechs Spiele ohne Niederlage aus.

Harpstedter TB II – TSV Ippener 1:3 (0:1): „So langsam wird’s eng! Nur verteidigen reicht einfach nicht. Wir müssen vorne kreativer und mutiger werden“, sagte Harpstedts Co-Trainer Michael Würdemann. Ippener überließ den Gastgebern die Initiative und beschränkte sich aufs Kontern. Mit Erfolg: Einen dieser Gegenstöße schloss Matthias Ideker zum 1:0 ab (24.). Die HTB-Reserve brachte in der ersten Halbzeit keinen Torschuss zustande. „Uns fiel nichts ein. Wir haben viel zu umständlich gespielt“, ärgerte sich Würdemann. Harpstedts Routinier verpasste im zweiten Abschnitt selbst den möglichen Ausgleich, als TSV-Keeper Jannik Sürstedt seinen Kopfball klasse parierte (65.). Stattdessen erhöhte Johann Neuhaus nach einem Eckstoß auf 2:0 (73.). Gleich im Anschluss scheiterte Janek Lambertz am prächtig reagierenden Sürstedt. Nach Foul von Sebastian Hohnholz an Marlo Schoppe hielt Ippeners Schlussmann auch den fälligen Strafstoß von Moritz Uhlenwinkel. Gegen dessen Nachschuss war er dann aber machtlos (89.). Wenig später entschied Schiedsrichter Frank Dobroschke (Delmenhorster BV) nach einem Duell zwischen Torhüter Ole Grabowski und Jason Sander auch auf der Gegenseite auf Foulelfmeter. „Allerdings ist Lukas Idel vorher von Jason Sander beim Kopfball niedergerissen worden“, ärgerte sich Würdemann. Niklas Lustig war’s egal – er verwandelte zum 3:1 (90.+3). „Aufgrund der ersten Halbzeit geht Ippeners Sieg aber in Ordnung“, musste Würdemann zugeben.

TuS Hasbergen – SV GW Kleinenkneten 1:5 (1:0): Die Zuschauer sahen zwei höchst unterschiedliche Halbzeiten. Die ersten 45 Minuten gingen klar an Hasbergen. „Bei uns hat nicht viel funktioniert. Wir waren immer einen Schritt zu spät“, erklärte GWK-Coach Michael Wennmann. Nach einem Lattentreffer (6.) brachte Marvin Bartels die Gastgeber mit 1:0 in Führung (10.). Der bärenstark haltende Thore Beneke verhinderte mit seinen Paraden vor der Pause einen höheren Rückstand. „Wir hatten mächtig Glück, dass wir nicht 0:3 hinten liegen“, erklärte Wennmann. In der Kabine appellierte er an die Ehre seiner Crew und stellte von der 4-2-3-1- auf eine 4-3-3-Formation um. „Dadurch hatten wir dann mehr Anspielstationen“, erläuterte er. Nach Balleroberung von Rene Thomas bediente Jan-Kristian Spille den auf Heimaturlaub weilenden Felix Reibert, der zum 1:1 einschob (65.). „Felix hat uns mit seiner Schnelligkeit gutgetan“, freute sich Wennmann. Reibert holte auch den Foulelfmeter heraus, den Jan Taute zum 2:1 verwandelte (78.). In Überzahl – Hasbergens Meik Rohaczynski hatte nach einer Auseinandersetzung mit Jan Taute die Rote Karte gesehen (82.) – erhöhten Sebastian Bartelt (88./90.+2) und Reibert (90.) auf 5:1. Die Vorlagen lieferten Oliver Lenz, Spille und Erik Hollmann.