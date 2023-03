GW Kleinenkneten übernimmt Tabellenführung in der 1. Kreisklasse

Von: Sven Marquart

Teilen

Punkt erkämpft: Arne Meyer (l.) holte mit dem TSV Ippener nach einem 0:2-Rückstand gegen den Delmenhorster TB noch ein 2:2. © Tamino Büttner

Landkreis – Auch dank der Nachbarschaftshilfe des VfL Wildeshausen III ist der SV GW Kleinenkneten neuer Tabellenführer der 1. Fußball-Kreisklasse. Während die Wildeshauser mit 1:0 beim bisherigen Spitzenreiter TV Falkenburg gewannen, quälten sich die Grün-Weißen nach einem 0:2-Rückstand zu einem 3:2 bei Schlusslicht SF Littel. Punktgewinne verbuchten der Harpstedter TB II (0:0 gegen den VfL Stenum III) und der TSV Ippener (2:2 gegen den Delmenhorster TB.

TV Falkenburg – VfL Wildeshausen III 0:1 (0:1): „Das Spiel war sehr zerfahren, was zum Großteil den schlechten Platzverhältnissen geschuldet war“, berichtete Wildeshausens Co-Trainer Bastian Flege. Die erste nennenswerte Chance der Partie hatten die Gäste, doch Marcel Hesselmann verzog knapp (8.). Auf der Gegenseite führte ein gefährlicher Kopfball nicht zum Erfolg (15.). Kurz darauf attackierte Rascho Saadi Falkenburgs Torhüter Tobias Westermann. Der Keeper trat über den Ball, und Saadi lupfte die Kugel zum 1:0 ins Tor (17.). „Damit hat sich Rascho selbst belohnt. Er hat vorne viele Meter gemacht“, lobte Flege den VfL-Angreifer. Auch Linksverteidiger Thore Heitkamp, der sich in jeden Zweikampf warf, verdiente sich ein Fleißkärtchen. Im zweiten Abschnitt verpasste VfL-Kapitän Jannik Wallner knapp das 2:0 (75.). So mussten die Krandel-Kicker bei einem Falkenburger Lattentreffer (88.) und einem gefährlichen Eckstoß (90.) bis zum Schlusspfiff um den Sieg fürchten. „Dem Spielverlauf nach wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber natürlich nehmen wir die drei Punkte gerne mit“, sagte Flege.

Harpstedter TB II – VfL Stenum III 0:0: „Das Ergebnis und die Tabellensituation beschreiben das Spiel ganz gut, wobei Stenum mit dem Punkt sicherlich besser leben kann als wir“, meinte HTB-Coach Marcus Metschulat. Sein Team ist weiter Vorletzter mit fünf Zählern Rückstand auf den Tabellennachbarn aus Stenum. Beide Teams waren auf Sicherheit bedacht und scheuten das Risiko. Die beste Chance der Partie besaß Jannis Bunzel. Doch nachdem er schön freigespielt worden war, schob Harpstedts Verteidiger den Ball überhastet aus drei Metern am Stenumer Tor vorbei (30.). „Das wäre es gewesen! Wenn eine Mannschaft in Führung gegangen wäre, hätte sie das Ding auch gezogen“, bedauerte Metschulat.

TSV Ippener – Delmenhorster TB 2:2 (2:2): Während die Ippeneraner in der Anfangsphase nicht richtig wach wirkten, investierte der DTB gerade in den ersten 20 Minuten sehr viel ins Spiel und führte nach Treffern von Elias Schröder (8.) und Behzad Rasuli (11.) verdient mit 2:0. „Da hatte ich doch arge Bedenken“, bekannte TSV-Coach Thorsten Sander. Aber seine Elf kämpfte sich in die Partie, während der Delmenhorster Druck erlahmte. Nach schönem Doppelpass mit Winterneuzugang Edries Naurosie verkürzte Niklas Lustig auf 1:2 (26.). Das 2:2 besorgte Jason Sander, der einen Querpass von Patrick Meyer-Ebrecht verwertete (40.). In der zweiten Halbzeit war Ippener dem Siegtreffer näher, allerdings schob Panagiotis Giakes den Ball am DTB-Kasten vorbei (80.). „Es wäre auch unverdient gewesen“, gab Thorsten Sander zu. Giakes sah in der Nachspielzeit die Rote Karte, weil er zu spät kam und seinen Gegenspieler umgrätschte, als der Ball schon weg war (90.+2).

SF Littel – SV GW Kleinenkneten 2:3 (2:1): GWK-Coach Michael Wennmann hatte die Sportfreunde beim 0:1 gegen den TuS Heidkrug II beobachtet. „Da hat Littel ganz tief gestanden und total destruktiv gespielt“, berichtete er. Dementsprechend hatte er seine Crew vorbereitet – und rieb sich zunächst verwundert die Augen. „Littel hat richtig Alarm gemacht“, schilderte Wennmann. Schon nach zehn Minuten führte der Tabellenletzte durch Treffer von Lutz Würdemann (7.) und Matthias Helms (10.) mit 2:0. „Wir waren total ängstlich und haben nichts hinbekommen“, monierte Wennmann. Mit einer Ausnahme: Leon Hoppe fand Tom-Ole Schmidt, der auf 1:2 verkürzte (28.). „Die erste Halbzeit war eine Vollkatastrophe, in der zweiten haben wir uns dann erheblich gesteigert“, erklärte Wennmann. Bedient von seinem Sturmpartner Rene Thomas, erzielte Sebastian Bartelt das 2:2 (48.). Dann schlüpfte der GWK-Torjäger in die Rolle des Vorbereiters und legte Thomas das 3:2 auf (59.). Anschließend vergab Bartelt zwei Hochkaräter, so dass Kleinenknetens Sieg bis zum Ende am seidenen Faden hing. „Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir gegen den Tabellenletzten spielen“, zollte Wennmann dem Gegner Respekt. Bei den Grün-Weißen ragte Dennis Spittel als nimmermüder Antreiber heraus. Der Sechser verlor kaum einen Zweikampf und spielte viele kluge Pässe.