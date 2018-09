TV Neerstedt kommt bei Drittliga-Absteiger VfL Stade mit 18:29 unter die Räder

Neerstedt - Bei aller Aufstiegseuphorie kann Maik Haverkamp sehr genau einschätzen, was die Handballerinnen des TV Neerstedt in der Oberliga Nordsee erwartet. So hatte der Coach vor der Auswärtspartie beim VfL Stade gar nicht erst über mögliche Siegchancen philosophiert, sondern sich lediglich ein ordentliches Resultat gewünscht. „Ein achtbares Ergebnis wäre gewesen, wenn wir mit fünf, sechs Toren verloren hätten“, präzisierte Haverkamp. Tatsächlich kam seine Crew beim Drittliga-Absteiger mit 18:29 (7:17) unter die Räder.

Trotz der deutlichen Abfuhr wollte der 31-Jährige den Teufel nicht an die Wand malen. „Man muss das realistisch betrachten. Wir wussten, dass es schwer für uns wird. Stade ist auf fast jeder Position doppelt gut besetzt“, erläuterte Haverkamp. Zwar hatte Wiebke Kieler die Gäste nach 42 Sekunden mit 1:0 in Führung gebracht, doch nach dem Ausgleich durch Julia Wichern gab das Team von VfL-Coach Dennis Marinkovic in der Sporthalle des Vincent-Lübeck-Gymnasiums dann eindeutig den Ton an.

„Eigentlich wollten wir das Tempo verschleppen, weil Stade eine starke erste und zweite Welle hat“, berichtete Haverkamp. Doch dieses Vorhaben misslang seinen Schützlingen gründlich. „Wir haben viel zu wenig Druck auf Stades defensive 6:0-Abwehr ausgeübt und den Gegner dadurch stark gemacht“, erklärte Haverkamp. Nach dem 2:8 durch Mona Hoffmann nahm er eine Auszeit und stellte seine Mannschaft neu ein (13.). Fortan lief es bei den Grün-Weißen etwas besser. Vor allem Lisa Rangnick sorgte nun für mehr Torgefahr aus der zweiten Reihe. Trotzdem wuchs Neerstedts Rückstand bis zur Pause auf zehn Treffer an (7:17).

In der zweiten Halbzeit verteilte Haverkamp die Spielanteile gerecht auf alle Akteurinnen. Dabei kam auch Jonna Goyert zum Einsatz. Goyert, die eigentlich in Kiel studiert, ihren Spielerpass aber immer noch beim TV Neerstedt hat, war kurzfristig eingesprungen, weil Haverkamp in Delia Mathieu nur noch eine gelernte Außenspielerin zur Verfügung stand. Stefanie Hanuscheck und Nina Sempert fehlten ganz, die am Knie verletzte Toptorjägerin Nadja Albes saß zwar auf der Bank, griff jedoch nicht aktiv ins Geschehen ein. „Nadja hat am Donnerstag mittrainiert, aber das Spiel kam für sie noch zu früh. Außerdem ist die nächste Partie gegen den TV Oyten II wichtiger“, begründete Haverkamp.

Albes hätte die Niederlage in Stade kaum verhindern können. Vielleicht wäre die Pleite mit ihren Toren aber etwas gnädiger ausgefallen. Denn beim 11:27 durch Julia Wichern sah es für den Oberliga-Neuling ganz schön düster aus (47.). In der Schlussphase konnten die Neerstedterinnen dann aber noch etwas Ergebniskosmetik betreiben. „Sicherlich ist es ärgerlich, mit elf Toren zu verlieren. Aber wir müssen jetzt den Mund abputzen und weitermachen und uns auf die Mannschaften konzentrieren, gegen die wir was holen können. Und der TV Oyten II ist definitiv so ein Gegner“, sagte Haverkamp. - mar

TV Neerstedt: von Seggern, S. Huntemann - Rangnick (4), Mathieu (1), Albes (n. e.), Blacha (4/2), L. Huntemann (1/1), Kurok (1), Stuffel (1), Goyert, Kieler (3), Schmidt (3).