SV GW Kleinenkneten will in der neuen Saison oben mitmischen

Von: Carsten Drösemeyer

Neue Rolle: Verteidiger Philipp Schrader (Bild, rechts) hat Mittelfeldspieler Jan Taute als Kapitän des SV GW Kleinenkneten abgelöst. © Tamino Büttner

Kleinenkneten – Hinter dem mit größeren Ambitionen gestarteten SV GW Kleinenkneten liegt in der 1. Fußball-Kreisklasse ein ziemlich enttäuschendes Jahr. Am Ende reichte es nur zum mageren zehnten Platz, was Trainer Michael Wennmann mächtig fuchst: „Wir haben viel zu viele Gegentore kassiert und dadurch diverse Punkte liegen gelassen. Rang zehn kann einfach nicht unser Anspruch sein.“

Deshalb hofft Kleinenknetens Coach in der neuen Serie auf ein besseres Abschneiden. Zu weit will sich Wennmann dabei zunächst nicht wieder aus dem Fenster lehnen und spricht lediglich von einem „einstelligen Tabellenplatz“. Doch schließlich ringt er sich doch noch zu einer etwas höheren Zielsetzung durch: „Natürlich möchten wir oben mitmischen und eine Top-Five-Position ist im Idealfall auch möglich.“

Na bitte, zu viel Understatement muss ja nicht sein. Schließlich geht Kleinenkneten nicht als krasser Außenseiter in die Saison hinein. In Lukas Kaschell verfügen die „Wennmänner“ über einen Rückhalt im Tor, Abwehrchef Leon Hoppe ist in der Defensive ein gesetzter Fixpunkt, Dennis Spittel zählt auf der Sechserposition zu den mit Abstand stärksten Spielern der 1. Kreisklasse, und vorne knipst Sebastian Bartelt mit schöner Regelmäßigkeit. Selbst im vergangenen Jahr kam der Torjäger auf satte 27 Treffer.

Keine Frage, diese Achse kann sich mehr als sehen lassen. „Das ist sicherlich richtig“, räumt Wennmann, der künftig von Co-Trainer Dirk Graebner unterstützt wird, ein: „Auf der anderen Seite stehen uns aber auch sechs Spieler nicht mehr zur Verfügung. Insbesondere der Verlust von Abwehrkante René Thomas schmerzt richtig.“ Thomas legt genau wie Angreifer Felix Reibert eine fußballerische Pause ein. Zudem verlässt Stürmer Tobias Kern GWK, um wieder mit seinen Kumpels beim FC Hockensberg in der 5. Kreisklasse kicken zu können.

Auch auf die drei Defensivspezialisten Torben Vaske, Ben Lagerpusch sowie Pascal Wollenweber kann Wennmann nicht mehr bauen. Lagerpusch beendet seine Karriere, Wollenweber hat sich dem Kreisligisten FC Huntlosen angeschlossen, und Vaske rückt aufgrund seines Studiums (zumindest in der nächsten Serie) ins Reserveteam.

Diesen sechs Abgängen steht in Dennis Baranow nur ein Neuzugang gegenüber. Dieser kommt aus der eigenen Zweiten und soll die linke Außenbahn beackern. Ist der Kleinenkneter Kader dadurch zu sehr auf Kante genäht? Wennmann verneint: „Uns stehen unverändert genügend Spieler zur Verfügung. Vielleicht waren es letzte Saison sogar zu viele. Mit der Kadergröße bin ich absolut zufrieden.“

An der Quantität dürfte ein gutes Abschneiden also nicht scheitern. Aber wie sieht es mit der Qualität aus? Prinzipiell traut Wennmann seinen Schützlingen durchaus einiges zu, wie er schmunzelnd bestätigt: „Wenn ich einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel ausrufe, müssen wir ja nicht unbedingt Neunter werden. Rang eins oder zwei wäre ja auch einstellig.“ Stimmt auffallend. Zuzutrauen ist es Kleinenkneten in der Tat, im Idealfall in den Aufstiegskampf eingreifen zu können.

Stenogramm Zugänge: Dennis Baranow (eigene Zweite) Abgänge: Pascal Wollenweber (FC Huntlosen), Torben Vaske (eigene Zweite), René Thomas (pausiert), Ben Lagerpusch (Karriereende), Felix Reibert (Technikerschule Hildesheim), Tobias Kern (FC Hockensberg) Kader: Tor: Lukas Kaschell, Thore Beneke - Abwehr: Ailko-Hauke Meyer, Dennis Baranow, Janek Scholz, Julian Hofhans, Leon Hoppe, Markus Lenz, Oliver Lenz, Philipp Schrader, Sören Ewert, Torben Vaske - Mittelfeld: Andreas Taute, Arnd Brengelmann, Colin Bruns, Dennis Spittel, Erik Hollmann, Fabian Ahlers, Florian Oestermann, Frederik Bartelt, Jan Taute, Jan Ostendorf, Jan-Kristian Spille, Kenneth Krümpelmann, Linus, Moormann, Marten Brandt - Angriff: Adrian Oestermann, Tom-Ole Schmidt, Sebastian Bartelt Trainer: Michael Wennmann (seit April 2020) Co-Trainer: Dirk Graebner, René Thomas (beide seit Juni 2022) Saisonziel: Platz im oberen Tabellendrittel Favoriten: TV Munderloh II, TSV Ippener