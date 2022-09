Radtkes Einwechslung zahlt sich für den Harpstedter TB II aus

Von: Sven Marquart

Schnürte einen Dreierpack: Kleinenknetens Tom-Ole Schmidt (r.) nimmt es in dieser Szene mit den Delmenhorstern Kevin Bosse (l.) und Noel Plautz auf. © Tamino Büttner

Landkreis – Der SV GW Kleinenkneten hat in der 1. Fußball-Kreisklasse den dritten Sieg in Folge eingefahren und ist durch das 6:2 über den SV Atlas III auf den vierten Tabellenplatz geklettert. Das letzte Aufgebot des TSV Ippener musste sich beim TV Munderloh II mit 2:4 geschlagen geben. Der Harpstedter TB II erkämpfte sich trotz eines 0:2- und 2:3-Rückstandes ein 3:3 beim TuS Heidkrug II.

SV GW Kleinenkneten – SV Atlas III 6:2 (5:0): „Die erste Halbzeit hat Spaß gemacht. Wir haben schön kombiniert und den Ball gut laufen lassen“, freute sich GWK-Coach Michael Wennmann. Indem sie Julian Musiol abmeldeten, leisteten Dennis Spittel und Jan-Kristian Spille einen wichtigen Beitrag zum Erfolg. Spille eröffnete per Kopf zudem den Torreigen (7.). Nach toller Flanke von Oliver Lenz köpfte Sebastian Bartelt das 2:0 (15.). Auch Tom-Ole Schmidt war beim 5:0 mit dem Kopf erfolgreich (45.+1). Zuvor hatte der Mittelfeldspieler zum 3:0 abgestaubt (23.). Beim 4:0 hatte Jan Taute aus gut und gerne 30 Metern abgezogen (34.). „Ein schickes Tor!“, schwärmte Wennmann. Das Vorhaben seiner Grün-Weißen, zu null zu spielen, torpedierte Jan Schreiber direkt nach Wiederanpfiff mit dem 1:5 (47.). Mit seinem dritten Treffer stellte Tom-Ole Schmidt den alten Abstand wieder her (69.). Per Foulelfmeter setzte Leon Maurice von Husen den 2:6-Schlusspunkt (89.).

TuS Heidkrug II – Harpstedter TB II 3:3 (1:0): „Im Großen und Ganzen ist das 3:3 leistungsgerecht“, bilanzierte Harpstedts Co-Trainer Michael Würdemann. Nachdem Tim Bösemann gefoult worden war, setzte Steffen Meyer den fälligen Strafstoß an die Latte. Im direkten Gegenzug erzielte Fabio Goritz das 1:0 für Heidkrug (22.). Die zweite Halbzeit mussten die Gastgeber komplett in Unterzahl bestreiten, weil Leon Schimanski an der Mittellinie Marlo Schoppe von hinten umgegrätscht und dafür die Rote Karte gesehen hatte (45.+2). Trotzdem erhöhte Nico Hoyer auf 2:0 (51.). Mit der Einwechslung von Lennard Radtke (54.) bewies HTB-Coach Dirk Lenkeit ein glückliches Händchen. Der lange Angreifer bereitete sowohl das 1:2 durch Marlo Schoppe (57.) als auch das 2:2 durch Murad „Cano“ Ali (68.) vor. Das 3:3 erzielte Radtke schließlich selbst (90.). Die Vorlage kam von Schoppe, der die HTB-Reserve unermüdlich antrieb. Davor hatte Marius Hamann Heidkrug erneut in Führung gebracht (85.).

TV Munderloh II – TSV Ippener 4:2 (1:1): Mann des Spiels war zweifellos Ralf Kruse, der alle vier Treffer für Munderloh erzielte (10./50./73./90.+3, Foulelfmeter). Den besseren Start erwischten jedoch die ersatzgeschwächten Gäste. Jannes Pleus verwertete eine Hereingabe von Jason Sander zum 1:0 (5.). Nachdem Kruse den Spieß zum 2:1 für Munderloh umgedreht hatte, wurde Pleus im Strafraum gefoult, und es gab Elfmeter für den TSV. Jason Sanders halbhohen Schuss konnte Mark Ellinghusen jedoch parieren (62.). Dafür legte Sander dann Arne Meyer das 2:2 auf (65.). Mit zunehmender Dauer machte sich im Aufbauspiel der Ippeneraner das Fehlen des grippekranken Mike Trojan bemerkbar. „Angesichts dieser Aufstellung haben wir uns gut verkauft. Wir hätten durchaus gewinnen können“, sagte TSV-Coach Thorsten Sander.