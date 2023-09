Radke rettet VfL Wildeshausen das Remis

Von: Sven Marquart

Erzielte ein Traumtor: Wildeshausens Kevin Radke traf aus 25 Metern zum 1:1 in den Winkel. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen ist in der Fußball-Bezirksliga durch das 1:1 (0:0) bei GVO Oldenburg auf den dritten Platz geklettert. Möglich machte es Kevin Radke. Mit einem 25-Meter-Kracher genau in den Knick rettete der Routinier dem Landesliga-Absteiger in der Nachspielzeit das Remis (90.+1).

„Das 1:1 ist das gerechte Ergebnis. Wir haben nie aufgesteckt und eine super Mentalität gezeigt. Dass wir immer noch ungeschlagen sind, ist absolut positiv“, bilanzierte Marcel Bragula. Der VfL-Coach musste nach einer „unfassbar chaotischen Woche mit täglich neuen Ausfällen“ auf insgesamt 15 Akteure verzichten. „Vor diesem Hintergrund haben wir das gut gelöst“, meinte er.

Mit dem vorhandenen Personal ließen Bragula und sein Co-Trainer Liridon Stublla ein 4-3-3-System spielen. Die richtige Entscheidung: „Unser tiefes Abwehrpressing hat sehr gut funktioniert“, freute sich Bragula. Mit Ausnahme eines Fernschusses von Reno Janssen, den VfL-Keeper Maximilian Mucker gut parierte (28.), gestatteten die Gäste GVO in Hälfte eins keine Torchance. Auf der Gegenseite verpassten Jonas Pleus (Innenpfosten), Fynn Meyer (Kopfball auf der Torlinie geklärt) und Michael Eberle den möglichen Führungstreffer.

„Das Spiel war insgesamt ausgeglichen, aber wir hatten ein Chancenplus“, erklärte Bragula: „In der zweiten Halbzeit war GVO dann ein Stück besser als wir.“ Die Osternburger gingen dann auch in Führung. Nach einem eigentlich schon geklärten Eckstoß segelte der Ball erneut in den VfL-Strafraum, und Mika Cengiz köpfte ungehindert zum 1:1 ein (61.). Anschließend hatte der VfL Glück, dass ein Janssen-Lupfer nur auf der Latte landete (78.). Schließlich belohnte Radke die Wildeshauser Ausgleichsbemühungen mit dem 1:1. Fast wäre Maximilian Seidel sogar noch der Siegtreffer gelungen, doch sein Schuss blieb an GVO-Torhüter Gunnar Wellhausen hängen.

Stenogramm GVO Oldenburg – VfL Wildeshausen 1:1 (0:0) VfL Wildeshausen: Mucker - Berger (67. Seidel), Kleingärtner, Kari, Radke, Eberle, Stolle, Mirsa (34. Hehr), Meyer, Richter (86. Fiedler), Pleus (83. Löwe) Tore: 1:0 (61.) Mika Cengiz, 1:1 (90.+1) Kevin Radke