Radke muss im Sturm ran

Von: Sven Marquart

Teilen

Kann es auch im Sturm: Wildeshausens Außenverteidiger Kevin Radke musste beim Testspiel in Brinkum im Angriff ran. © Sven Marquart

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen kann doch noch Tore schießen! Beim 2:2 (1:1) im Testspiel beim Bremen-Ligisten Brinkumer SV hatte der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist sogar gleich doppelten Grund zum Jubeln. Ihr bis dahin letztes Erfolgserlebnis hatten die Krandel-Kicker am 22. Oktober beim 1:2 gegen Tabellenführer SV Holthausen-Biene. Anschließend setzte es fünf Ligapleiten ohne eigenen Treffer sowie ein 0:3 im Test gegen die U 19 des JFV Nordwest.

Dabei stehen VfL-Coach Marcel Bragula nach dem Weggang von Lucas Abel (TSV Großenkneten) kaum noch einsatzfähige Offensivkräfte zur Verfügung. Für den verletzten Nico Kiesewetter ist die Saison sogar ganz gelaufen. Und nicht nur das: „Nico hat sich bei uns schon abgemeldet und wird womöglich gar keinen Fußball mehr spielen, weil er es sich beruflich nicht leisten kann, länger auszufallen“, erläutert Bragula.

Notgedrungen bot er auf dem Kunstrasen am Brunnenweg Steven Müller-Rautenberg und den gelernten Außenverteidiger Kevin Radke als Sturmduo auf. Und Routinier Radke köpfte nach Flanke von Michael Eberle prompt das 1:0 (25.). Das 2:1 besorgte Eberle dann selbst (65.). „Das war ein ganz anderer Michi Eberle als noch in der Hinrunde“, freute sich Bragula. Da wirkte sein Flügelflitzer oft überspielt. Ein Sonderlob erhielt auch Mittelfeld-Youngster Luke Berger. „Luke hat sich weiterentwickelt, und auch sein Standing in der Mannschaft wächst“, sagte Bragula.

Für Brinkum glichen Mohamad Imad Taha (43.) und Redouan Kaid (67.) jeweils aus. Der starke Müller-Rautenberg hätte den Siegtreffer für die Gäste erzielen müssen, köpfte den Ball aber über das BSV-Tor. „Unterm Strich ist das 2:2 verdient. Das hat seit Langem mal wieder richtig Spaß gemacht“, bilanzierte Bragula.