Rademacher verspricht: Es gibt keine Geschenke

Neerstedt - Die Brisanz lässt sich nicht wegdiskutieren: Das Derby zwischen den Oberliga-Handballern des TV Neerstedt und der HSG Delmenhorst an diesem Sonnabend, 19.30 Uhr, birgt jede Menge Zündstoff. Denn Neerstedts Noch-Trainer Jörg Rademacher und Linksaußen Ole Goyert wechseln nach der Saison an die Delme. Außerdem sind beide Konkurrenten noch nicht aller Abstiegssorgen ledig.

„Ich bin noch Trainer in Neerstedt und will mit meiner Mannschaft jeden möglichen Punkt einfahren“, betont Rademacher, dass es auf keinen Fall Geschenke für sein neues Team geben wird. Im Hinspiel machten die Grün-Weißen beim 34:24 kurzen Prozess, während die Delmenhorster früh ihre Köpfe hängen ließen. „Ich glaube aber, dass die HSG inzwischen verstanden hat, dass sie jeden Punkt braucht“, sagt Rademacher. Auch deshalb erwartet der B-Lizenzinhaber ein enges Spiel.

Personell entspannt sich die Lage beim TV Neerstedt so langsam. Ole Goyert ist zwar noch nicht hundertprozentig fit, aber für einen Kurzeinsatz gegen seinen künftigen Verein dürfte es reichen. Aufseiten des Tabellenachten soll erstmals auch Paul Schröder mitwirken. Der 17-jährige Linksaußen aus der A-Jugend der SG HC Bremen/Hastedt wird sein Doppelspielrecht ab sofort beim TV Neerstedt wahrnehmen. Vermittelt hatte den Deal Tim Schulenberg. Der langjährige Neerstedter Mittelangreifer und jetzige Coach des Bremer A-Jugend-Bundesligisten wird gegen Delmenhorst auch wieder ins Trikot schlüpfen, um auszuhelfen.

Für Jan Busse wird das Derby indes das vorerst letzte Spiel für seinen Heimatverein. Der 24-Jährige tritt am 1. April eine Arbeitsstelle in Süddeutschland an.

„Mit einem weiteren Sieg könnten wir das Abstiegsgespenst endgültig verscheuchen“, betont Rademacher. Parallel dazu bastelt der 49-Jährige bereits am Kader seines zukünftigen Clubs. So präsentierte der Ex-Profi nach Ole Goyert in dieser Woche den zweiten Neuzugang: Thies Kohrt wird in der kommenden Saison das Trikot der HSG Delmenhorst tragen. Der 26-jährige Kreisläufer spielt aktuell noch für den Verbandsligisten SVGO Bremen. Er verfügt aber auch über reichlich Oberliga-Erfahrung. Der 1,93-Meter-Mann gilt als torgefährlich und abwehrstark. - wz