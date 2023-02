Punkt reicht Volleyball-Oberligist VfL Wildeshausen zum Klassenerhalt

Probleme im Block: Bei den Wildeshausern um Frank Gravel (l.) und Marcel Junel stimmte der Abstand zum Netz nicht. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Tiebreak ist offenbar nicht das Ding des Volleyball-Oberligisten VfL Wildeshausen. Fünfmal mussten die Männer um Spielertrainer Frank Gravel in der laufenden Saison bislang in den Entscheidungssatz. Und fünfmal zogen sie den Kürzeren – zuletzt beim 2:3 (25:18, 16:25, 25:19, 18:25, 13:15) im Heimspiel gegen die SG Ofenerdiek/Ofen. Unterdessen musste die zweite Partie des Tages gegen den FC Schüttorf 09 II verlegt werden, da der Tabellenzweite aus der Grafschaft Bentheim zu viele krankheitsbedingte Ausfälle hatte.

Die Niederlage gegen Ofen war umso ärgerlicher, da die Wildeshauser mit einem Sieg gegen den Tabellennachbarn das Abstiegsgespenst endgültig vom Hof jagen wollten. Tags darauf hatte der VfL dann aber doch noch Grund zur Freude: Da nach den Tecklenburger Land Volleys II auch der TV Baden II seine beiden Partien verlor, kann der Tabellenfünfte nicht mehr auf einen der beiden letzten Plätze abrutschen und hat den Klassenerhalt sicher.

„Ärgerlich ist die dritte Tiebreakniederlage am Stück gegen die Ofener aber auf alle Fälle, ein Sieg war nämlich durchaus drin“, meinte Gravel nach der Partie. Allerdings spielte sein Team wieder nicht konstant genug und hatte insbesondere Probleme im Block. Immer wieder schlugen die Hausherren den SG-Block an oder drückten den Ball ins Netz, weil der Abstand zu groß war.

Dabei hatten die Wildeshauser einen guten Start erwischt und im ersten Durchgang eine 11:4-Führung vorgelegt. Diesen Vorsprung verwalteten sie bis zum Satzgewinn. Mitte des zweiten Abschnitts gab es einen kleinen Bruch im Wildeshauser Angriffsspiel. Der VfL verschlug gleich drei Angriffe in Serie. Ofen zog auf 13:8 davon. Die Wittekind-Crew kämpfte sich bis auf drei Punkte heran. Doch weil die Gastgeber immer wieder zu spät im Block waren, holte sich Ofen den Satzausgleich.

Zum dritten Durchgang stellten die Wildeshauser um: Marek von der Mehden ging in den Mittelblock und Paul Schütte auf die Diagonalposition. Das klappte zunächst recht gut. Bis zum 12:10 hielt der VfL eine Zwei-Punkte-Führung. Anschließend erkämpften sich die Ofener viele Bälle in der Abwehr und drehten den Spieß zum 18:14 um. Dann gingen Marek von der Mehden und Frank Gravel zum Aufschlag. Nun schwamm die Annahme der Gäste, so dass der VfL zum zweiten Mal eine Satzführung vorlegen konnte.

Der Schwung hielt nur bis zum 3:1 im vierten Durchgang. Dann brach die Wildeshauser Annahme völlig weg, und über 8:16 hieß es dann 18:25.

Im Tiebreak bot sich das gleiche Bild: Wildeshausen führte zunächst mit 3:1. Ofen machte die nächsten fünf Punkte, der VfL glich zum 8:8 aus. Die SG legte wieder zum 12:8 vor. Doch die Wildeshauser kämpften sich auf 11:12 heran und wehrten beim 11:14 zwei Matchbälle ab. Beim nächsten Punkt rettete Andreas Fortmann einen Ball, der ins Aus geflogen wäre. Es wäre der Ausgleich gewesen. Stattdessen bekam Ofen die nächste Chance. Diesmal konnten die Wildeshauser den Angriff nicht abwehren und hatten mit 13:15 das Nachsehen.

Für die Tiebreakniederlage bekam der VfL Wildeshausen immerhin einen Punkt gutgeschrieben. Der Zähler sollte letztlich den Klassenerhalt bringen. „In den letzten drei Saisonspielen können wir jetzt befreit aufspielen und versuchen, den fünften Platz zu behaupten“, erklärte Gravel.

VfL Wildeshausen: Frank Gravel, Marcel Junel, Manuel Meyer, Robin Gottwald, Helge Mildes, Marek von der Mehden, Andreas Fortmann, Paul Schütte, Marco Backhus, Linh Nguyen.