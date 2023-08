VfL Wildeshausen unterliegt im ersten Test HSG Delmenhorst

Von: Sven Marquart

Entspannte Atmosphäre: Die Handballerinnen des VfL Wildeshausen und der HSG Delmenhorst nach dem freundschaftlichen Kräftemessen. © VfL Wildeshausen

In drei Wochen wird es ernst: Am Sonntag, 10. September, 15.30 Uhr, beginnt für die neu formierte Frauenmannschaft des VfL Wildeshausen die Saison in der Handball-Regionsliga. Gegner ist der TvdH Oldenburg III. Um bestmöglich vorbereitet zu sein, hat VfL-Coach Udo Steinberg auch einige Testspiele für seine Crew vereinbart. Erster Gegner war jetzt die HSG Delmenhorst.

In entspannter Atmosphäre gewann der klassenhöhere Bremen-Ligist den Vergleich mit 26:21 (16:10). Während der Abwehrverband vor allem in der zweiten Halbzeit schon sehr gut funktionierte, offenbarten die Gastgeberinnen im Angriff noch einige Abstimmungsprobleme. Die daraus resultierenden Ballverluste nutzte die HSG zu einfachen Gegenstoßtoren. Nach der Pause kämpfte sich der VfL bis auf einen Treffer heran (40.). „Dann fehlte ein bisschen die Luft“, berichtete Steinberg: „Aber dafür, dass wir erstmals in dieser Besetzung zusammengespielt haben, war das schon ganz gut.“ Daran will sein Team am Sonntag, 3. September, 15.30 Uhr, im Test gegen den Regionsligisten SFN Vechta II anknüpfen (Gymnasiumsporthalle Wildeshausen). Wer Lust auf Handball im VfL Wildeshausen hat, kann sich bei Udo Steinberg unter Telefon 0 44 82 / 8 89 06 53 melden.