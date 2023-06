„Pokalsieg wäre das i-Tüpfelchen“ für die B-Junioren der SG DHI Harpstedt

Von: Sven Marquart

Hofft auf eine Pokalüberraschung: DHI-Coach Diemo Spitz sieht seine Crew im Endspiel gegen den TSV Ganderkesee als Außenseiter. © Tamino Büttner

Harpstedt/Tungeln – Es könnte die Krönung einer starken Saison werden. „Schließlich steht man nicht oft in einem Finale“, sagt Diemo Spitz. Der 33-Jährige trainiert die B-Junioren der SG DHI Harpstedt, die an diesem Sonntag nach dem „Pott“ greifen, wenn auf der Sportanlage des SV Tungeln an der Achternmeerer Straße in Hundsmühlen ab 10 Uhr die Kreispokalendspiele der Junioren ausgetragen werden. Für die Harpstedter wird es um 15 Uhr ernst. Dann soll ihre Partie gegen den TSV Ganderkesee angepfiffen werden.

„Wir sind klarer Außenseiter“, erklärt Spitz. Denn während seine Crew als Fünfter der Kreisliga die Aufstiegsrunde verpasste, spielte Staffelsieger TSV Ganderkesee nach der Winterpause um den Sprung in die Bezirksliga. Das Duell der beiden Konkurrenten ging überdies klar mit 4:0 an den TSV. „Außerdem haben wir im Februar in einem Freundschaftsspiel mit 0:9 einen an den Laden gekriegt“, erinnert sich Spitz.

Trotzdem sieht er sein Team, das die Saison schließlich als Erster der Meisterschaftsrunde in der 1. Kreisklasse beendet hat, nicht chancenlos. „Wir müssen uns strecken. Aber wenn wir das Maximum rausholen, könnte was drin sein“, meint der DHI-Coach. Optimistisch stimmt ihn der Verlauf der Rückrunde, in der sich seine Schützlinge „stetig verbessert“ hätten, nachdem sie in der Hinrunde oftmals „zu ängstlich“ agiert hatten.

Den Weg ins Finale bahnte sich der TSV Ganderkesee durch Siege über den TuS Heidkrug (5:1) und die SF Wüsting-Altmoorhausen (3:2). Die Harpstedter führten in ihrer Erstrundenbegegnung gegen die JSG Delmenhorst durch einen Treffer von Anton Lambertz mit 1:0 (25.). Weil sich danach ein JSG-Spieler Schien- und Wadenbein brach, verzichteten die Gäste darauf, die Partie fortzusetzen. Im Halbfinale behauptete sich die SG DHI Harpstedt dann trotz eines 0:1-Pausenrückstandes mit 3:2 gegen den klassenhöheren TV Jahn. Die Treffer erzielten Nicolas Dunker (63./Strafstoß), Luca Krumpolt (69.) und Anton Lambertz (73.). „Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir brutal guten Fußball gespielt“, sagt Spitz.

An diese Leistung will seine Elf am Sonntag anknüpfen. Allerdings fehlen in Innenverteidiger Tim Kronschnabel (privat verhindert), Defensivmann Timon Kopmann und Offensivkraft Elias Gnade (beide verletzt) drei Leistungsträger. „Wir müssen unser Spiel spielen, den Ball laufen lassen und dürfen nicht hektisch werden. Wenn wir das schaffen, wird das gut“, glaubt Spitz.

Er hofft darauf, dass auch zahlreiche Zuschauer aus Harpstedt den Weg nach Hundsmühlen finden, um seine Mannschaft zu unterstützen. Vielleicht gelingt ihr ja eine Überraschung. „Nach der Meisterschaft wäre der Pokalsieg das i-Tüpfelchen“, sagt Spitz.

Zeitplan E-Junioren: VfL Stenum – SF Wüsting-Altmoorhausen (10 Uhr) D-Junioren: FC Hude – JFV Delmenhorst (11.15 Uhr) C-Junioren: TSV Ganderkesee – TuS Heidkrug (13 Uhr) B-Junioren: SG DHI Harpstedt – TSV Ganderkesee (15 Uhr) A-Junioren: FC Hude – TSV Ganderkesee (17 Uhr)