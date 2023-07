Pleus sammelt Pluspunkte

Endrunde verpasst: Der VfL Wildeshausen um Maximilian Seidel (r.) kassierte beim ALTS-Cup in Ristedt zum Abschluss der Gruppenphase eine 2:3-Niederlage gegen den FC Sulingen mit Felix Klare (l.). © Gerd Töbelmann

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen hat die Endrunde beim Fußballturnier um den ALTS-Cup in Ristedt knapp verpasst. Am letzten Vorrundenspieltag unterlag der Bezirksligist dem Landesliga-Aufsteiger FC Sulingen mit 2:3 (0:1). Mit vier Punkten belegen die Krandel-Kicker in der Gruppe B den dritten Platz hinter den Sulestädtern (7) und Bremen-Ligist Brinkumer SV (5), der mit 2:1 gegen Bezirksligist SC Twistringen (0) gewann.

Trotz des Ausscheidens war Marcel Bragula alles andere als unzufrieden. „Wir haben uns anständig präsentiert und zweieinhalb sehr gute Spiele gemacht“, sagte der VfL-Coach. Lediglich die zweite Halbzeit beim 3:3 gegen den Brinkumer SV, als seine Crew eine 3:0-Führung herschenkte, hatte ihm nicht gefallen. Ansonsten war der 48-Jährige voll des Lobes für seine Mannschaft. „Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich bis zum heutigen Tag sehr einverstanden“, erklärte er. Aber auch den Turnierorganisatoren vom TSV Ristedt sprach er ein Kompliment aus: „Das ist ein super Turnier! Da steckt viel Herzblut drin. Der Verein ist sympathisch, und die Leute haben sich ganz toll um uns gekümmert. Ich würde mich freuen, wenn wir im nächsten Jahr wieder eingeladen werden.“

Mathis Wohlers (13.) und Dennis Könker (42.) hatten den FC Sulingen mit 2:0 in Führung gebracht. „Aber wir haben eine gute Moral gezeigt“, freute sich Bragula. Nach Vorarbeit von Robin Ramke und Fynn Theuser glich Jonas Pleus zum 2:2 aus (54./60.). Nicht nur wegen seiner beiden Treffer gehörte der aus dem Kreisliga-Team aufgerückte Angreifer zu den auffälligsten Akteuren. „Jonas ist ein super Junge und passt mit seiner absolut positiven Art überragend in die Mannschaft. Er krempelt immer die Ärmel hoch und haut sich voll rein“, erklärte Bragula. Aber auch Alexander Kupka sei „auf einem guten Weg zurück“, während dessen Mittelfeldkollege Luke Berger „in seiner Entwicklung wieder einen Schritt nach vorn gemacht hat“.

Mit einem Unentschieden hätten die Wildeshauser zumindest das Spiel um Platz drei sicher gehabt. Doch daraus wurde nichts, weil Martin Roughley nach einem Eckstoß noch das 3:2 für Sulingen köpfte (64.). Wie schon beim 0:1 traf erneut VfL-Keeper Maik Panzram eine Mitschuld. Somit steigt die Endrunde in Ristedt an diesem Freitag ohne die Huntestädter.

Angesichts einiger kleinerer Wehwehchen, die eine harte Saisonvorbereitung nun mal mit sich bringt, ist es vielleicht aber ganz gut, dass den Wildeshausern eine Doppelbelastung erspart bleibt. Denn bereits an diesem Donnerstag tritt der Landesliga-Absteiger beim McDonalds-Cup in Holdorf an. Vorrundengegner des VfL in Gruppe A sind Bezirksligist TuS Sulingen (18 Uhr), Landesligist und Gastgeber SV Holdorf (19.20 Uhr) sowie Bezirksligist Amasyaspor Lohne (21.20 Uhr). Die Spielzeit beträgt pro Partie einmal 30 Minuten. In Gruppe B spielen am Freitag der TuS Lutten, RW Visbek, der SSC Dodesheide und der MTV Soltau. Die Halbfinals steigen am Samstag ab 18 Uhr. Am Sonntag stehen dann um 15 Uhr das Spiel um Platz drei und um 16.30 Uhr das Finale an.