Pleus geht beim 4:0 weite Wege

Steuerte zwei Treffer zum 4:0-Erfolg bei: Harpstedts Mittelfeldspieler Jannes Pleus (am Ball). Foto: Richter

Harpstedt – Das war ganz nach dem Geschmack von Alexander Geisler: Mit 4:0 (2:0) besiegten die von ihm trainierten A-Junioren der SG DHI Harpstedt den TuS Lutten und kletterten dadurch auf den zehnten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga. „Das war eine Leistung, wie ich sie mir vorstelle. Wenn wir den Platz, den uns Lutten gelassen hat, konsequenter ausgenutzt hätten, hätte das Ergebnis auch noch höher ausfallen können“, meinte Geisler.

Die Harpstedter kombinierten gut und gingen früh in Führung: Nachdem Luttens Keeper Benedikt Pulsfort einen Schuss von Ole Volkmer abklatschen lassen hatte, schob Tilmann Kraft den Abpraller zum 1:0 ins Tor (6.). Auch beim 2:0 machte Pulsfort keine glückliche Figur: Jannes Pleus hatte auf dem linken Flügel seine Geschwindigkeitsvorteile genutzt und vom Strafraumeck abgezogen. Die Kugel prallte an den Pfosten und von dort an Pulsforts Rücken, ehe sie schließlich über die Linie trudelte (7.).

„Wir haben ziemlich gut kombiniert, hätten zur Pause aber schon 4:0 oder 5:0 führen können“, berichtete Geisler. Doch Pleus, Volkmer, Kraft und Jakob Wehrenberg ließen weitere gute Chancen aus.

Im Harpstedter Tor musste B-Junioren-Leihgabe David Wehrenberg nur einmal eingreifen, als sich Jelko Meyer kurz nach dem Seitenwechsel einen Fehlpass erlaubte. Stattdessen erhöhte Lennard Radtke auf 3:0, als Pulsfort an einer Kraft-Flanke vorbeigesegelt war (48.). Einen von Marlo Schoppe getretenen Eckstoß veredelte Pleus dann mit dem 4:0 und krönte so seine starke Leistung im linken Mittelfeld (61.). Der Blondschopf ging weite Wege und war an fast jeder gefährlichen Offensivaktion beteiligt. mar