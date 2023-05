Jonas Pleus gibt ein Empfehlungsschreiben ab

VfL Wildeshausen unterliegt GW Mühlen mit 0:3

Zeigte vielversprechende Ansätze: Wildeshausens Angreifer Jonas Pleus.

Wildeshausen – Personalsorgen hin oder her: „Die erste Halbzeit war desolat! Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten. Das war zu wenig, um in der Landesliga zu bestehen“, sagte Marcel Bragula nach dem 0:3 (0:3) gegen den SV GW Mühlen. In der Pause stellte der Trainer den Fußballern des VfL Wildeshausen die Charakterfrage. Tatsächlich steigerte sich seine Crew im zweiten Abschnitt.

Die Grün-Weißen, die noch Punkte für den Klassenerhalt benötigen, waren dem Tabellenvorletzten zu Beginn in allen Belangen überlegen. Der Sekundenzeiger hatte noch keine Runde gemacht, da stand Benjamin Willenbrink völlig blank und markierte das 1:0 für die Gäste (1.). René Tramitzke hatte nach Flanke von Michael Eberle den Ausgleich auf dem Kopf, setzte die Kugel aber neben das Tor. Im direkten Gegenzug verteidigte Jendrik Löschner zu zögerlich – das nutzte Willenbrink zum 2:0 (9.).

Das 3:0 von Michael Kolbeck muss sich Niklas Göretzlehner ankreiden lassen (27.). Für den Torhüter war es das Abschiedsspiel. In den verbleibenden drei Partien soll Nachwuchskeeper Maximilian Mucker Spielpraxis sammeln, kündigte Bragula an.

Nach Wiederanpfiff erarbeitete sich der Absteiger einige gute Chancen. Ein Treffer gelang Eberle (2), Tramitzke, Noah Richter und Jonas Pleus aber nicht. Angreifer Pleus, der in der kommenden Saison aus der U 23 fest zum ersten VfL-Team stößt, zeigte dennoch vielversprechende Ansätze. „Jonas hat ein erstes Empfehlungsschreiben abgegeben“, sagte Bragula.