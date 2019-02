Planck zieht am Saisonende weiter

Torhüter des TV Neerstedt wechselt nach Schwanewede

+ Auf dem Absprung: Torhüter Niklas Planck wird den TV Neerstedt am Saisonende verlassen. Foto: Büttner

Neerstedt - Eine Woche nachdem die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt in Andreas Müller den Nachfolger des zum Saisonende scheidenden Trainers Björn Wolken präsentiert haben, steht vor dem Heimspiel an diesem Sonnabend um 19.30 Uhr gegen den VfL Horneburg in Nicklas Planck der erste Abgang fest. Der Keeper wird die Grün-Weißen nach nur einem Jahr wieder verlassen und sich der HSG Schwanewede/Neuenkirchen anschließen. Bei den „Schwänen“ nimmt Planck den Platz von René Steffens ein, den es zum Oberligisten ATSV Habenhausen zieht. Er wolle in Schwanewede in einem jungen Team eine Führungsrolle übernehmen, nennt der 28-Jährige einen Grund für seine Entscheidung. Planck war vor dieser Serie vom TV Cloppenburg in die Gemeinde Dötlingen gewechselt.