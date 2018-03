Planck und Legler tauschen Arbeitsplätze

Neerstedt - Von Sven Marquart. Keine zwei Wochen nachdem Torhüter Hendrik Legler seinen Wechsel zum TV Cloppenburg publik gemacht hat, ist Handball-Oberligist TV Neerstedt bei der Suche nach einer neuen Nummer eins fündig geworden. Am Dienstagabend gab Niklas Planck sehr zur Freude von Trainer Björn Wolken seine Zusage. Aktuell steht der Keeper noch in Diensten des Ligarivalen TV Cloppenburg. Planck und Legler tauschen also praktisch die Arbeitsplätze.

„Das ist sehr, sehr schön, dass das geklappt hat! Für unsere Verhältnisse ist das genau der richtige Schritt. Wir bekommen einen wirklich guten Oberliga-Keeper“, freute sich Wolken unmittelbar nachdem er den Deal eingetütet hatte. „Das ist ein interessantes Projekt, das der TV Neerstedt vorhat. Ich habe die Möglichkeit, einer jungen Mannschaft mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen. Außerdem ist es nach sieben Jahren in Cloppenburg an der Zeit für eine neue Herausforderung“, erklärte Planck. Er sagte zunächst für eine Saison bei den Grün-Weißen zu. „Aber grundsätzlich soll die Sache länger angelegt sein.“

Auf die Idee, bei Planck anzuklopfen, hatte Wolken ausgerechnet Leglers Wechselankündigung gebracht. Denn mit dem Noch-Neerstedter Legler (nimmt den Platz des am Saisonende aussteigenden David Albrecht ein), Nils Buschmann (verlängerte kürzlich ebenso in Cloppenburg wie Kapitän Tobias Freese, Kreisläufer Ole Harms sowie die Rückraumspieler Mark Schulat und Bence Lugosi) und eben Planck verfügt TVC-Coach Barna-Zsolt Akacsos quasi über ein Überangebot an guten Torhütern. Den Kontakt stellte schließlich Neerstedts Mittelmann Andrej Kunz her, der einst mit Planck gemeinsam in Cloppenburg spielte. „Zuerst haben wir lange telefoniert. Für das zweite Gespräch haben wir uns dann persönlich getroffen, und offenbar habe ich Niklas von unserem Konzept überzeugen können“, berichtet Wolken.

Mit seinen 27 Jahren ist Planck in einem guten Handballalter, findet Wolken: „Das entspricht genau unserem Anforderungsprofil.“ Bei 1,81 Metern Körpergröße verfügt Neerstedts künftiger Schlussmann zwar nicht über solch eine imposante Statur wie der Hüne Legler. „Dafür hat Niklas ein sehr gutes Stellungsspiel. Er bereitet sich außerdem sehr akribisch vor, guckt viele Videos und ist dazu noch ein ganz, ganz feiner Kerl“, erläutert Wolken.

Der als Disponent bei einem Entsorgungsunternehmen arbeitende Planck stand unter anderem schon beim OHV Aurich, VfL Oldenburg und TvdH Oldenburg zwischen den Pfosten. „Trotz der großen Konkurrenz hat er auch in Cloppenburg seine Spielzeit gehabt – das ist schon kein schlechter Junge“, betont Wolken. Der Übungsleiter plant seine Neuerwerbung für die kommende Spielzeit allein schon wegen der größeren Erfahrung „als Nummer eins“ ein. So kann Nachwuchskeeper Kevin Pecht (Wolken: „Ein großes Talent“) weiter behutsam an die Oberliga herangeführt werden. „Es kann mit den beiden sehr gut funktionieren, weil Niklas selbst Torwarttraining gibt und sehr gerne mit jungen Leuten zusammenarbeitet“, glaubt Wolken.