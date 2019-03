Planck und Honschopp sind die Sieggaranten

Kann es auch im Rückraum: Neerstedts Linksaußen Florian Honschopp machte beim 25:23-Erfolg in Fredenbeck ein starkes Spiel auf halblinks. Foto: Marquart

Neerstedt – Allen Widrigkeiten zum Trotz haben die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt ihr Auswärtsspiel beim VfL Fredenbeck II mit 25:23 (14:10) gewonnen. Ein Sieggarant war Niklas Planck. „Er hat über 60 Minuten ein Riesenspiel gemacht und einige Bälle weggenommen, die er nicht unbedingt halten muss“, lobte Neerstedts Trainer Björn Wolken seinen Keeper.

Auf die Sperre von Toptorjäger Mario Reiser reagierte Wolken, indem er Florian Honschopp in den linken Rückraum beorderte. Der Linksaußen machte auf der Halbposition ebenfalls ein starkes Spiel und war mit acht Treffern bester Werfer der Partie. „Dabei hat Florian viel einstecken müssen“, meinte Wolken. Seine Crew diktierte von Beginn an das Geschehen. Im Verbund mit Schlussmann Planck war die starke 6:0-Abwehr für den Coach „der Schlüssel zum Sieg“. Die Ballgewinne münzten die Grün-Weißen in einfache Tore um und erspielten sich über das 7:2 (11.) von Honschopp bis zum 12:5 (18.) durch Rene Achilles eine komfortable Sieben-Tore-Führung, die bis zur Pause aber auf vier Treffer schmolz.

„In der zweiten Halbzeit haben die Schiedsrichter ein bisschen ihre Linie verlassen und plötzlich Härte zugelassen, die sie in der ersten Halbzeit noch bestraft haben“, monierte Wolken. Unter anderem ahndeten die Unparteiischen Thoralf Becker und Dennis Bendtsen einen Schlag ins Gesicht von Honschopp und einen Griff in den Arm von Malte Kasper nicht. Wolkens junges Teams wirkte irritiert und lag nach dem Treffer von Clemens Stangneth zum 17:16 (39.) plötzlich in Rückstand.

Wolken fühlte sich an die 26:32-Niederlage gegen den VfL Horneburg in der Vorwoche erinnert. „Aber diesmal haben wir uns nicht beeindrucken lassen, unser Spiel durchgezogen und am Ende verdient gewonnen.“ mar

TV Neerstedt: Pecht, Planck - Marcel Reuter (3), Hoffmann (1), Hübner (2), Honschopp (8), Malte Kasper (1), Hollmann (2), Poppe, Mirko Reuter (1), Achilles (1), Kunz (6/3).