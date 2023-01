Pikantes Vorspiel

Bleibt an Bord: Neerstedts Trainer Andreas Müller. © Büt

Der Handball-Verbandsligist TV Neerstedt ist früh dran. Am Mittwochabend hat der Club aus der Gemeinde Dötlingen den Zugang von Kyan Petersen zur kommenden Saison vermeldet. Zudem gab die komplette Stammformation dem sportlichen Leiter Thomas Schuetzmann die Zusage für eine weitere Spielzeit (wir berichteten). Auch das Trainerteam um Andreas Müller hat sich mit dem Club aus der Gemeinde Dötlingen auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Petersen soll bei den Neerstedtern die aktuell recht dünn besetzte rechte Angriffsseite verstärken und mit Max Hülsmann und Marcel Reuter ein Linkshänder-Trio bilden. Aktuell wirft der 27-Jährige seine Tore noch für den ATSV Habenhausen II. Mit der Oberligareserve aus Bremen bekommen es die „Grün-Weißen“ am Samstag, 20.00 Uhr, im ersten Heimspiel des neuen Jahres zu tun.

Neerstedt – Dass der Tabellenelfte den Wechsel von Petersen ausgerechnet vor der Begegnung gegen Habenhausen öffentlich gemacht hat, sei „absoluter Zufall“, versichert Coach Müller. Beide Seiten würden am Samstag die „Zukunft ausblenden“.

Für den Bookholzberger ist die letzte Partie der Hinrunde ein Vier-Punkte-Spiel. „Für beide Mannschaften ist die Saison bisher nicht optimal gelaufen“, verweist B-Lizenzinhaber auf die Tabelle. Dort wird der TV Neerstedt (10:16 Zähler) auf dem eingangs erwähnten Rang elf geführt. Der ATSV Habenhausen II (8:16) hat als 13. des Klassements bis dato nur ein Pünktchen mehr gesammelt als der TSV Daverden auf dem ersten Abstiegsplatz.

Neerstedts Trainer kann zum zweiten Mal in Folge nahezu seine aktuell stärkste Formation aufbieten. Nur der junge Stjorven Schröder muss weiterhin passen. „Stjorven hat demnächst einen MRT-Termin. Wir hoffen, dass es dann grünes Licht gibt und er im Februar wieder einsteigen kann“, erläutert Müller. Bis Schröder wieder zur Verfügung steht, rückt der erfahrene Torben Quickert aus der zweiten Mannschaft als zweiter Kreisläufer auf. Zuletzt war Julian Hoffmann bei den Neerstedtern in der Nahwurfzone als Einzelkämpfer unterwegs.

Im Vorjahr hat der TV Neerstedt sein Heimspiel gegen die „Zweite“ des ATSV recht locker gewonnen. 34:19 lautete das Resultat nach 60 Minuten. „Da waren bei uns aber noch Eike Kolpack, Michael Siemer und Thomas Schuetzmann dabei“, erwartet Müller am Samstag ein „anderes Spiel“. Die Gäste würden in der Abwehr eine 6:0-Formation bevorzugen. „Daher müssen wir über die Breite kommen“, sagt der 45-Jährige. Beim Wilhelmshavener HV II (27:28) hatte es der TVN in der Vorwoche mit einer 3:2:1-Deckung zu tun bekommen.

Die Kaderplanung wäre mit dem Zugang von Petersen nicht abgeschlossen, erklärt Müller. Man sei mit weiteren Spielern im Gespräch. Als Abgänge stehen bereits Felix Hennken (zieht nach Köln) und Christoph Steenken (tritt kürzer) fest. „Wir wollen uns in der Breite besser aufstellen“, unterstreicht Müller, der beim TV Neerstedt 2019 die Nachfolge von Björn Wolken angetreten hat.