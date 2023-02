Pia Arlinghaus schießt VfL Wildeshausen zum Turniersieg

Von: Sven Marquart

Teilen

Erfolgreiche Gastgeberinnen: Die E-Juniorinnen des VfL Wildeshausen gewannen das Hallenturnier um den Bechtle-Cup. © VfL Wildeshausen

Wildeshausen – Hallenfußball satt gab es über zwei Tage beim Bechtle-Cup in der Wildeshauser Gymnasiumsporthalle. In vier Konkurrenzen (E-, C- und B-Juniorinnen sowie Frauen) wurden die Sieger ermittelt. „Das Turnier war ein voller Erfolg und schreit schon jetzt nach einer Wiederholung im nächsten Jahr“, strahlte Cheforganisator Ralf Eckhoff. Er habe von allen Seiten „nur positives Feedback“ bekommen.

Die Konkurrenz der E-Mädchen gewann die zweite Mannschaft des Gastgebers VfL Wildeshausen. Mit fünf Siegen und einem Unentschieden verwies die Crew der Trainerinnen Ella Kramer und Eva-Lotta Arlinghaus RW Visbek und Eintracht Oldenburg auf die Plätze zwei und drei. Pia Arlinghaus vom VfL Wildeshausen wurde zur besten Spielerin der Turniers gekürt und war mit fünf Treffern zugleich die erfolgreichste Torjägerin.

Bei den C-Mädchen setzte sich der TuS Eversten mit 16 Punkten und 17:1 Toren durch. Zweiter wurde die JSG Hasetal-Mitte, Dritter der TSV Ganderkesee vor dem punktgleichen VfL Wildeshausen.

Das Turnier der B-Juniorinnen gewann der TV Jahn Delmenhorst, der sich im Endspiel gegen den TV Dinklage II mit 2:0 durchsetzte. Das kleine Finale entschied der TSV Weyhe-Lahausen gegen den FC Huntlosen mit 2:1 nach Siebenmeterschießen für sich.

Den Abschluss des Turnierwochenendes bildete der Wettbewerb der Frauen. Die neu an den Start gebrachte Ü 32 des VfL Wildeshausen blieb in allen fünf Spielen ohne Gegentor und sicherte sich neben dem Siegerpokal auch 15 Freikarten für ein Bundesliga-Heimspiel des SV Werder Bremen. Finalist FC Hude erhielt einen 100-Euro-Gutschein für das LaOla in Ahlhorn.

Im Halbfinale hatten sich die Krandel-Kickerinnen mit 3:0 gegen den SV Fortuna Einen II durchgesetzt. Ein rein Wildeshauser Endspiel verhinderte der FC Hude, der das Kreisklassen-Team des Ausrichters mit 3:1 bezwang. Auch im Spiel um Platz drei zog die Wildeshauser Bezirksliga-Reserve gegen Fortuna Einen II den Kürzeren (1:2). Für den Dritt- und Viertplatzierten gab es Rewe-Gutscheine im Wert von 75 beziehungsweise 50 Euro.

Das Finale gewann die Ü 32 des Gastgebers dank eines Treffers von Annika Tepe mit 1:0. Allerdings stand der Sieg auf des Messers Schneide. Mit drei Glanzparaden in der Schlussphase verhindert Berrit Kienelt den möglichen Huder Ausgleich. Die ehemalige Wüstingerin, die inzwischen in Flensburg lebt, war erst am Vorabend während einer Kohltour „verpflichtet“ worden. Obwohl sie ihren Kasten komplett sauber hielt, wurde schließlich Jessica Kahlen (FC Hude) mit sechs von acht Trainerstimmen zur besten Keeperin des Turniers gewählt. Die Torjägerkrone sicherte sich Lea Seebold (Fortuna Einen II) mit fünf Treffern vor Zoe Schmidt (VfL Wildeshausen II), die viermal erfolgreich war.

„Nach der durchweg positiven Resonanz sollte es im nächsten Jahr auch wieder einen Bechtle-Cup geben – Geschäftsführer Michael Süss hat jedenfalls schon mit dem Daumen nach oben gezeigt“, berichtete Ralf Eckhoff.