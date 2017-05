Philip Hofmann zieht TV Brettorf den Zahn

Brettorfs Spielertrainer Tim Lemke wechselte bei der 1:5-Niederlage in Hagen von der linken Abwehr- auf die rechte Angriffsposition. Danach lief es für sein Team etwas besser. - Foto: Marquart

Brettorf/Ahlhorn - Ein Sieg beim VfK 01 Berlin als nachträgliches Geschenk zu seinem 32. Geburtstag hätte Karsten Bilger wohl gefallen. Doch so sehr sich die von ihm trainierten Erstliga-Faustballer des Ahlhorner SV auch anstrengten, mussten sie sich dem verlustpunktfreien Spitzenreiter am Ende mit 2:5 geschlagen geben. Immerhin hielt sich der ASV anschließend bei Aufsteiger Berliner TS mit 5:0 schadlos. Der TV Brettorf verlor seine beiden Auswärtsspiele beim TV Voerde und beim TSV Hagen 1860 jeweils mit 1:5.

VfK 01 Berlin – Ahlhorner SV 5:2 (7:11, 11:3, 11:8, 11:3, 11:8, 8:11, 11:5): Der ASV begann stark, profitierte aber auch von einigen Angabenfehlern des Berliner Nationalangreifers Lukas Schubert. „Wir haben unseren Matchplan gut umgesetzt und Berlin durch kurze Bälle immer wieder unter Druck gesetzt“, sagte Bilger. Doch nach der 1:0-Satzführung verlor seine Crew den Faden und verfiel in alte Muster. „Das nutzt eine Spitzenmannschaft wie der VfK natürlich aus“, erläuterte Bilger. Mit Beginn des vierten Durchgangs löste Youngster Erik Grotelüschen auf der rechten Angriffsposition Sören Dahms ab. Nachdem die Berliner ihre Satzführung auf 4:1 ausgebaut hatten, kehrte Dahms aufs Feld zurück. Der ASV verkürzte auf 2:4. Doch mit einer Vier-Punkte-Serie Mitte des siebten Durchgangs sorgte der Klassenprimus für die Vorentscheidung. „Trotzdem war das eines unserer besseren Spiele beim VfK. Da haben wir schon deutlich schlechter ausgesehen. Aber sobald wir nachgelassen haben, mussten wir erkennen, dass da nichts zu holen ist“, bilanzierte Bilger.

TV Voerde – TV Brettorf 5:1 (11:7, 11:9, 8:11, 12:10, 12:10, 11:9): „Eigentlich haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht“, fand Tim Lemke. Allerdings trauerte Brettorfs Spielertrainer dem Verlust des vierten und fünften Durchgangs nach, in denen sein Team jeweils Satzbälle hatte: „Statt 1:5 hätte es auch 3:3 stehen können.“ Doch in den entscheidenden Momenten zog Philip Hofmann den Gästen den Zahn. Voerdes Angreifer ging hohes Risiko – und wurde belohnt. „Immer wenn es wichtig wurde, hat er auf die Linie geschlagen. Dazu gehört natürlich auch ein gewisses Glück“, meinte Lemke. Berliner TS – Ahlhorner SV 0:5 (5:11, 6:11, 7:11, 4:11, 4:11): Die Ahlhorner ließen keinen Zweifel aufkommen, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden würden. Nicht einmal eine Stunde benötigten sie, um den Neuling abzufertigen. Auch als Mittelmann Tim Albrecht und der hinten rechts spielende Paul Barklage im fünften Satz die Positionen tauschten, brannte nichts an. „Mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen können wir eigentlich zufrieden sein“, resümierte Bilger.

TSV Hagen 1860 – TV Brettorf 5:1 (11:8, 11:4, 11:7, 7:11, 11:9, 11:8): Tags zuvor hatte Christian Abel den wegen seiner Zwischenprüfung fehlenden Hauke Spille vertreten. In Hagen war Brettorfs etatmäßiger Mittelmann wieder mit von der Partie. An ihm lag es jedoch nicht, dass die Gäste diesmal eine schwache Leistung boten. „Das war zu wenig“, sagte Lemke. Bereits Ende des dritten Satzes wechselte der Spielertrainer von der linken Abwehr- auf die rechte Angriffsposition. „Danach lief es etwas besser.“ Doch zu oft war die Annahme seiner Mannschaft nicht gut genug. Und wenn das Zuspiel mal perfekt kam, konnten es die Brettorfer Angreifer nicht verwerten. - mar