Peuker will „den Großen die Stirn bieten“

Harpstedt – Hohen Besuch erwartet Fußball-Kreisligist Harpstedter TB: Kein Geringerer als Niedersachsenpokalsieger SV Atlas Delmenhorst und Landesligist TV Dinklage geben an diesem Freitag ab 19 Uhr auf dem Sportplatz an der Schulstraße bei einem Blitzturnier ihre Visitenkarte ab. Gastgeber HTB spielt zunächst gegen Dinklage. Ab 19.55 Uhr stehen sich Dinklage und DFB-Pokalteilnehmer Delmenhorst gegenüber, und ab 20.50 Uhr trifft Harpstedt auf den Oberligisten SV Atlas. Zuschauer haben freien Eintritt.

Die Idee zu dem Turnier stammt von Harpstedts Co-Trainer Matthias Kaiser. Er klopfte beim SV Atlas an – mit Erfolg. Auch Chefcoach Jörg Peuker erhielt vom Landesligisten TuS BW Lohne zunächst eine positive Rückmeldung. Doch nach dem Trainerwechsel – Henning Rießelmann folgte auf die entlassenen Thomas Schmunkamp und David Riesner – zogen die Blau-Weißen wieder zurück. „Aber Dinklage ist auch nicht die schlechteste Wahl“, findet Peuker und dankt seinem Dinklager Kollegen Steffen Bury ausdrücklich für die kurzfristige Zusage.

„Wir wollen den beiden Großen so gut es geht die Stirn bieten und nicht als Kanonenfutter enden“, kündigt Peuker an. Der Vergleich mit den zwei beziehungsweise drei Klassen höher kickenden Gegnern sei „besonders für die Jungs aus der A-Jugend eine klasse Sache“, freut sich der Übungsleiter für die Nachwuchsspieler Lukas Brümmer und Thies Meyer. Christoph Kammann kommt nicht in den Genuss – er laboriert noch an den Folgen eines Schienbeinbruchs. Dafür dürfte Angreifer Timo Höfken (zuletzt TV Jahn) sein Debüt im HTB-Trikot geben.

Harpstedts zweiter externer Neuzugang, Burak Demirci, weilt hingegen noch im Türkei-Urlaub. Der offensive Mittelfeldspieler ist ein Arbeitskollege Peukers und wechselte vom Kreisligisten SFN Vechta II in die Samtgemeinde. „Burak ist unwahrscheinlich schnell und spielt am liebsten auf der Außenbahn. Er ist technisch sehr versiert und weiß seinen Körper einzusetzen, obwohl er eher schmächtig ist“, schildert Peuker seine ersten Eindrücke. Demirci sei auf jeden Fall eine Verstärkung und Kandidat für einen Stammplatz. mar