Peuker hofft auf Siegenthaler

Harpstedter TB will Heidkrug und Ahlhorn im Titelkampf unter Druck setzen

+ In der Rolle des Jägers: Trainer Jörg Peuker und der Harpstedter TB. Foto: Marquart

Harpstedt – Der Titelkampf in der Fußball-Kreisliga hat sich durch den Last-Minute-Sieg des Ahlhorner SV über den TV Munderloh noch einmal zugespitzt. Mit einem direkt verwandelten Freistoß besorgte Bassel Ibrahim in der Nachspielzeit der vorgezogenen Partie das 5:4 für den ASV (90.+4). Dadurch zog der Tabellenzweite nach Punkten mit dem TuS Heidkrug gleich. Der Spitzenreiter muss an diesem Freitag, 20 Uhr, beim Harpstedter TB antreten. Im Falle eines HTB-Sieges würde der amtierende Vizemeister bis auf einen Zähler an das Führungsduo heranrücken und damit für das dramatischte Saisonfinale seit der Spielzeit 2015/2016 sorgen. Damals holte sich der FC Hude (+88) nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber dem punktgleichen TV Munderloh (+81) die Meisterschaft.