VfL Wildeshausen II: Perfektes Spiel für Eckhoff-Elf

Großenkneten - Ralf Eckhoff hatte vorgesorgt. Bereits am Tag vor dem Kreispokalfinale hatte er einen Traktor nebst Kremser nach Döhlen gefahren, um für den Fall des Sieges gerüstet zu sein. Und der Aufwand war nicht umsonst. Nach dem 4:2 (2:0) über den FC Huntlosen wurde die Heimfahrt für die Fußballerinnen des VfL Wildeshausen II zum Triumphzug. Coach Eckhoff setzte sich persönlich ans Steuer und kutschierte sein Team zurück in die Kreisstadt.

Selbst kühnste Optimisten hätten im Vorfeld wohl nicht auf einen Erfolg der Krandel-Kickerinnen gesetzt – schließlich hatte sich der FC Huntlosen überlegen die Kreisliga-Meisterschaft gesichert. Nicht so Ralf Eckhoff. „Ich fand das gar nicht so überraschend. Ich weiß, was meine Mädels können. Von der Nummer eins bis zur Nummer 17 waren alle überragend. Es war das perfekte Spiel!“, schwärmte „Ecki“. Besonders eine Akteurin wirkte wie aufgedreht: Angreiferin Kira-Lysan Meyer erzielte selbst drei Treffer und bereitete den vierten vor. „Bei uns heißt sie nur noch Tormaschine“, berichtete Eckhoff schmunzelnd.

Der VfL-Übungsleiter hatte für das Endspiel ganz tief in die Taktikkiste gegriffen und den leicht angestaubten Ausputzer hervorgekramt. Als Libero verhinderte Tatjana Fink mit starkem Stellungsspiel, dass Huntlosens starke Offensive, die in der Liga satte 104 Treffer fabriziert hatte, zur Entfaltung kam. Davor hatte Eckhoff eine Dreierabwehrkette und ein Sechsermittelfeld postiert. Zusätzlich kümmerte sich Larissa Will um FCH-Torjägerin Ilka Bruns. Später übernahm Charlotte Arndt diese Aufgabe. „Das hat optimal funktioniert“, freute sich Eckhoff, dass seine Schachzüge aufgingen.

200 Zuschauer in der Energie-Concept-Arena

Vor etwa 200 Zuschauern hatte Huntlosen auf dem Kunstrasen der Energie-Concept-Arena zunächst leichte Feldvorteile. Torgefährlicher wirkte jedoch Wildeshausen. Vor allem Kira-Lysan Meyer machte auf dem linken Flügel mächtig Alarm. Die erste ganz dicke Chance, ihre Farben in Führung zu bringen, ließ die 21-Jährige jedoch aus, als sie einen Handelfmeter an den Innenpfosten setzte (18.). Doch nach einer halben Stunde zappelte der Ball dann im Netz: Aus spitzem Winkel traf Meyer zum 1:0 (30.). Kurz vor der Pause startete sie an der Mittellinie ein Solo, ließ vier Huntloserinnen wie Slalomstangen stehen und vollendete zum 2:0 (44.).

Gleich nach Wiederbeginn konnte FCH-Keeperin Sarina Ketz einen Meyer-Schuss parrieren. Doch im Nachsetzen erhöhte Lena Scholz auf 3:0 (48.). Kurzzeitig durfte die Crew von Trainer Roland Schröder nochmal auf das Double hoffen, als VfL-Torhüterin Ann-Marie Tangemann, die sich spontan bereit erklärt hatte zwischen die Pfosten zu gehen, einen Distanzschuss von Ilka Bruns zum 1:3 über die Linie rutschen ließ (67.). Doch mit dem 4:1 machte Kira-Lysan Meyer wenig später alles klar (75.). Das 2:4 durch Katharina Schritt hatte nur noch statistischen Wert (90.+2).

„Huntlosen hat sich vielleicht selbst zu sehr unter Druck gesetzt. Wir wollten vor allem Spaß haben, und das hat super geklappt“, jubelte Eckhoff. Sein Team belohnte sich mit einer „ordentlichen Sause“. Nach der Kremsertour gab es bei Co-Trainerin Marina Gehlenborg Pizza und Cocktails. Beim Besuch des Gildefestes präsentierte die zu Saisonbeginn neuformierte Mannschaft auf der Bühne im Zelt stolz den „Pott“ und ließ sich feiern. „Das haben sich die Mädels auch verdient“, betonte Coach Eckhoff.

mar