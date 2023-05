Kevin Pecht hält bei Dötlingens 1:0 in Achternmeer „unglaubliche Dinger“

Von: Sven Marquart

Teilen

Sorgte für frischen Wind: Der eingewechselte Patrick Zikura war auch am Siegtor beteiligt. © Tamino Büttner

Dötlingen – Für Erfolge wie das 1:0 (0:0) des Kreisligisten TV Dötlingen beim SV Achternmeer gibt es im Fußballjargon einen eigenen Begriff: dreckiger Sieg. Dötlingen holte sich die drei Punkte, ohne spielerisch dabei zu glänzen.

„Die erste Halbzeit war gar nicht gut. Jeder hat nur für sich gespielt“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Die Gäste konnten sich bei ihrem Keeper Kevin Pecht bedanken, dass es torlos in die Pause ging. „Kevin hat unglaubliche Dinger gehalten“, lobte Welz seine Nummer eins. Aber auch die Innenverteidiger Valdrin Stublla und Bartosz Drozdowski klärten viele brenzlige Situationen.

„Die zweite Halbzeit war dann wesentlich besser. Wir haben angefangen zu kombinieren und Achternmeer unter Druck gesetzt“, sagte Welz. Die eingewechselten Jannik Strickland und Patrick Zikura sorgten für frischen Wind. Zikura war auch maßgeblich am einzigen Treffer der Partie beteiligt: Zwar wäre sein Distanzschuss am SVA-Kasten vorbeigeflogen, doch Joost Hoffrogge fälschte die Kugel so ab, dass sie zum 1:0 im Tor einschlug (89.).