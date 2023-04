Pawlettas Dreierpack gegen Beckeln

Von: Cord Krüger

Torschütze zum Ausgleich: Lennart Lange (l.) traf für Beckeln zum 1:1, ehe Marc Pawletta noch zweimal zuschlug. © tbü

Die Kreisliga-Fußballer der Beckeln Fountains schieden im Pokal-Viertelfinale beim TV Jahn Delmenhorst aus - vor allem wegen zweier berechtigter Elfmeter.

Delmenhorst – Geht es nach den Fußballern der Beckeln Fountains, hat ein Wiedersehen mit Marc Pawletta keine Eile. Schon im Kreisliga-Hinspiel hatte der Knipser des TV Jahn Delmenhorst dem Team von Trainer Matthias Büsing reichlich eingeschenkt, im gestrigen Kreispokal-Viertelfinale markierte er alle drei Treffer beim 3:1 (1:0)-Sieg. Zwei davon per Elfmeter, „und die waren auch berechtigt“, stellte „Jupp“ Büsing klar. „Schade nur, dass diese Strafstöße die Partie entschieden haben.“

Drei Fountains-Tore zurückgepfiffen

Denn das Duell bezeichnete er als ausgeglichen: „Jahn war spielerisch besser, aber wir haben das durch unsere Physis ausgeglichen.“ Dies wiederum führte dazu, dass der Schiedsrichter zwei Beckelner Tore nach robusten, aber laut Büsing fairen Strafraumszenen nicht gab. Zuvor war ein Treffer von Jonas Evers wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung aberkannt worden.

Jahn setzt einen Elfer an den Querbalken

Pawletta brachte die Delmenhorster nach 14 Minuten in Führung. „Da haben wir den Ball nicht geklärt bekommen“, monierte Büsing. Kurz darauf hätte es 2:0 stehen können – doch ein Jahn-Akteur scheiterte mit einem von Keeper Luca Weichler an Hannes Havekost verursachten Strafstoß an der Latte (20.).

Nach der Pause glich Lennart Lange für den Kreisliga-Aufsteiger aus (52.). Vorangegangen waren zwei gewonnene Kopfballduelle. Danach bewies Pawletta, dass er es vom Punkt präziser kann: Nach Fouls von Jann Lüllmann (55.) und Eike Büssenschütt (81.) gegen sich schnappte sich der Gelegte jeweils selbst die Kugel und verwandelte die fälligen Elfer zum 2:1 und 3:1. ck