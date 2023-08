Faustballerinnen Jordan Nadermann und Michaela Grzywatz feiern EM-Titel

Von: Sven Marquart

Lasst die Party beginnen: Die Ahlhornerinnen Jordan Nadermann (l.) und Michaela Grzywatz feiern mit Deutschland-Fahne und dem EM-Pokal. © Uwe Spille

Grieskirchen/Ahlhorn – Der Matchball war kaum verwandelt, da war die Party auch schon im Gange. „Das ist immer ein fließender Übergang – da muss man sehen, dass man eine gute Grundlage schafft“, erzählt Michaela Grzywatz und lacht. Die Abwehrspielerin vom Ahlhorner SV spricht aus Erfahrung. Schließlich hat sie mit der deutschen Faustball-Nationalmannschaft schon Triumphe bei der WM und den World Games gefeiert. Jetzt kam der Titel bei der Europameisterschaft im österreichischen Grieskirchen hinzu.

Ihren Erfolg feierte die Crew von Bundestrainerin Eva Krämer bis in die frühen Morgenstunden im Festzelt. Während sich Michaela Grzywatz schon verabschiedet hatte, trat ihre ASV-Kollegin Jordan Nadermann als eine der letzten deutschen Spielerinnen den Rückweg ins Hotel an. Die 19-jährige Angreiferin hat in Sachen Siegerpartys aber auch Nachholbedarf: Für das „Teamküken“ war es schließlich das erste große Turnier mit der A-Nationalmannschaft. „Das war sehr aufregend und schon was anderes im Vergleich zur U 18“, meint Jordan Nadermann.

Überhaupt hatte das deutsche Aufgebot ein völlig anderes Gesicht als noch vor einem Jahr. Aus dem Kader, der 2022 World-Games-Gold in den USA geholt hatte, war neben Michaela Grzywatz nur noch Svenja Schröder dabei. Die Angreiferin von TV Segnitz führte die deutsche Mannschaft in Grieskirchen als Kapitänin aufs Feld. Weil mehrere Leistungsträgerinnen zurückgetreten waren, hatte Eva Krämer den Umbruch eingeleitet und gleich fünf EM-Debütantinnen nominiert – und der neue Anzug passte gleich perfekt.

„Das war aber keineswegs zu erwarten“, betont Michaela Grzywatz. Dennoch hatten sich die deutschen Frauen selbstbewusst die Titelverteidigung zum Ziel gesetzt. „Unsere individuelle Klasse ist immer noch so groß, dass wir nicht sagen können, dass wir ins Halbfinale wollen“, erläutert das Ahlhorner Abwehrass. „Außerdem wusste ich von der DM, dass wir alle gut in Form sind“, ergänzt Jordan Nadermann. Der Erfolg gibt ihnen recht. „Wir haben sogar noch Potenzial nach oben“, ist Michaela Grzywatz überzeugt.

Der Europameister war mit einem glatten 3:0 (11:1, 11:4, 11:3) über Serbien in das Turnier gestartet. „Das war gut, um die letzte Nervosität zu überwinden“, sagt Michaela Grzywatz. In der zweiten Vorrundenpartie gegen die Schweiz habe ihre Mannschaft dann „gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist“. Nachdem die deutschen Frauen wenige Tage zuvor ein Testspiel gegen die Eidgenossinnen glatt verloren hatten, behaupteten sie sich diesmal mit 3:1 (7:11, 11:7, 11:9, 11:6).

Zum Abschluss der Gruppenphase kämpften die Deutschen nicht nur gegen Gastgeber Österreich, sondern auch gegen die extrem tief stehende Sonne. „Ich habe den Ball immer erst gesehen, als er schon den Boden berührt hat“, berichtet Michaela Grzywatz. Doch nach und nach stellten sie sich immer besser auf die Bedingungen ein und siegten letztlich ungefährdet mit 3:1 (6:11, 11:8, 11:4, 11:1).

Für das Viertelfinale gegen Belgien mussten die deutschen Frauen am zweiten Turniertag früh aufstehen. „Ich glaube, davor habe ich zuletzt in der Jugend morgens um 9 Uhr gespielt“, sagt Michaela Grzywatz. Das klare 3:0 (11:1, 11:1, 11:0) half, Körner für die Medaillenspiele zu sparen. Nach dem glatten 3:0 (11:2, 11:2, 11:3) im Halbfinale über Serbien suchten sich Eva Krämer und ihre Schützlinge bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius ein schattiges Plätzchen, um die lange Pause bis zum Endspiel zu überbrücken.

Im Finale gegen Österreich begannen die deutschen Frauen sehr nervös und gerieten zunächst in Rückstand. „Aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir es dann geschafft, den Titel wieder nach Deutschland zu holen“, jubelte Michaela Grzywatz nach dem 3:0 (11:9, 14:12, 11:8). „Wir sind ein super Team – das hat richtig Spaß gemacht“, strahlt Jordan Nadermann. Angenehmer Nebeneffekt: Durch den EM-Erfolg tankten die beiden Ahlhornerinnen zugleich Selbstvertrauen für den Champions Cup am kommenden Wochenende in Dennach.

Das deutsche Gold-Team Angriff: Svenja Schröder (23/TV Segnitz), Helle Großmann (21/TV Jahn Schneverdingen), Aniko Müller (30/TV Jahn Schneverdingen), Jordan Nadermann (19/Ahlhorner SV) Zuspiel: Maya Mehle (22/TSV Pfungstadt), Ann-Kathrin Motteler (20/TSV Dennach) Abwehr: Kim Trautmann (22/TSV Pfungstadt), Luca von Loh (22/TV Jahn Schneverdingen), Laura Kauk (23/TV Jahn Schneverdingen), Michaela Grzywatz (29/Ahlhorner SV)