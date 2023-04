Keeper Panzram wechselt vom Kirchweg in den Krandel

Von: Sven Marquart

Zwei Neue für den VfL Wildeshausen: Marcel Mirsa (l.) und Maik Panzram (r.) gehören in der nächsten Saison zum Kader von Trainer Marcel Bragula (M.). © Sven Marquart

Wildeshausen – Der VfL Wildeshausen hat seine Baustelle zwischen den Pfosten geschlossen. Im Anschluss an die 1:3-Pleite gegen den VfL Oythe gab der Fußball-Landesligist die Verpflichtung von Maik Panzram bekannt. Der Torhüter wechselt im Sommer vom Bezirksliga-Spitzenreiter VfL Stenum in den Krandel. Außerdem rückt Offensivmann Marcel Mirsa aus dem Wildeshauser Nachwuchs in die erste Herrenmannschaft auf.

Panzrams Wechsel nach Wildeshausen hat eine kuriose Note. Seit 26 Jahren hält der Schlussmann dem VfL Stenum die Treue. Doch ausgerechnet jetzt, da sein Heimatverein an die Tür zur Landesliga klopft, wird er ihn verlassen, um mit seinem künftigen Club mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiter in der Bezirksliga zu kicken. „Als die Anfrage aus Wildeshausen kam, habe ich mich entschieden, noch einmal eine neue Herausforderung anzunehmen. Wenn ich es jetzt nicht mache, würde ich es wahrscheinlich gar nicht mehr machen“, sagt Panzram. Dass er am Kirchweg seinen Stammplatz verloren hat, erleichterte dem Ganderkeseer die Entscheidung. Die ersten sieben Saisonspiele hütete Panzram das Stenumer Tor. Dann kugelte er sich einen Finger aus – und ist seitdem nur noch Ersatz hinter Thorben Riechers.

Der VfL Wildeshausen nutzte die Gunst der Stunde. „Maik ist ein erfahrener Torwart. Ich bin super, super froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, noch mal etwas Neues zu machen“, sagt Teammanager Bernd Kinzel. Panzram sei stark auf der Linie, habe eine gute Präsenz und könne auch mitspielen, erläutert Trainer Marcel Bragula. „Maik ist ein solider Bezirksliga-Torwart, aber ich hätte ihm auch die Landesliga zugetraut“, unterstreicht der B-Lizenzinhaber.

Panzram wird in der neuen Saison den Kaderplatz von Niklas Göretzlehner einnehmen, den es studienbedingt nach Süddeutschland zieht. Weil eine Rückkehr des schon lange verletzten Janne Ole Kay ungewiss und Youngster Maximilian Mucker noch zu grün ist, darf sich Panzram gute Chancen ausrechnen, in der Kreisstadt die Nummer eins zu werden. „Ich hatte von der ersten Sekunde einen sehr guten Austausch mit Marcel. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht“, erklärt die Fachkraft für Lagerlogistik.

Panzrams künftiger Teamkollege Marcel Mirsa hat die gesamte Jugendabteilung des VfL Wildeshausen durchlaufen. „Marcel hat uns in den Vorbereitungsspielen überzeugt und gezeigt, dass er unbedingt will“, berichtet Kinzel, der den 18-Jährigen auch schon selbst trainiert hat. Aktuell spielt der Zwölftklässler für die A-Junioren in der Bezirksliga. „Marcel ist ein herzensguter Junge. Er ist technisch versiert, hat ein gutes Tempo und für sein Alter schon eine erstaunliche Ruhe am Ball“, erläutert Bragula. Allerdings müsse Mirsa, der auf der Zehnerposition und den offensiven Außenbahnen spielen kann, an seiner Kondition und Physis arbeiten. Zudem sei beim Sprung aus dem Nachwuchs- in den Herrenbereich Geduld gefragt. „Wir dürfen keine Luftschlösser bauen. Marcel wird nächste Saison sicher keine 34 Spiele machen. Aber letztlich entscheidet jeder selbst durch seine Leistung, wie oft er spielt“, sagt Bragula.

Nach den Zusagen von Panzram und Mirsa umfasst das Wildeshauser Aufgebot für die kommende Saison nunmehr 22 Akteure. Neben Göretzlehner werden Nico Kiesewetter (hört verletzungsbedingt auf), Steven Müller-Rautenberg (Fußballpause) und Jendrik Löschner (längerer Auslandsaufenthalt) den Verein verlassen. Die sportliche Zukunft von Lennart Osterloh, Kevin Radke, Fyonn Rothe und Jan Stubbmann ist noch offen.