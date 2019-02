Onofaro und Rott lösen DM-Tickets

Wildeshausen - Paola Onofaro vom SC Wildeshausen und Artur Rott vom Judo Team Wildeshausen haben bei der norddeutschen Einzelmeisterschaft in Lengede für Furore gesorgt. Paola Onofaro belegte in der Altersklasse U 18 bis 70 Kilogramm Körpergewicht den dritten Platz. Artur Rott wurde in der U 21 bis 90 Kilo sogar Zweiter. Beide Huntestädter qualifizierten sich zudem für die DM.

Paola Onofaro traf in ihrem aus zehn Judoka bestehenden Pool zum Auftakt ausgerechnet auf ihre Freundin und Trainingspartnerin Josefine Ihlow (VfL Germania Leer) und unterlag ihr. In der Trostrunde gelang der Wildeshauserin gegen Lycka Malina Brandt (TSV Klausdorf) mit einem eingehängten Osoto gari ein Wazari (halber Punkt), bevor sie den Kampf durch Haltegriff gewann. Auch gegen Angelina Tran (Judo Crocodiles Osnabrück) konnte sie anschließend per Osoto gari einen Wazari erzielen, bevor sie die Begegnung im Boden mit einem San Gaku als Umdreher mit anschließendem Haltegriff für sich entschied.

Im Kampf Platz drei gegen Lilly Schertel (Bramfelder SV) machte Paola Onofaro mit einem Ippon durch Tani otoshi kurzen Prozess und sicherte sich neben der Bronzemedaille das Ticket für die deutsche Einzelmeisterschaft am 2. und 3. März in Leipzig.

In der männlichen U 21 musste sich Artur Rott lediglich dem Hamburger Irakli Chachava (TH Eilbeck) geschlagen geben. Im Finalkampf gelang es dem erst 17-jährigen Wildeshauser nicht, seine leichte Überlegenheit in einen Sieg umzumünzen. Eine kleine Unachtsamkeit von Rott nutzte Chachava sofort aus und schickte ihn mit einem Hüftwurf auf die Matte. Als Zweiter qualifizierte sich Artur Rott für die deutsche Einzelmeisterschaft am 10. März in Frankfurt/Oder.