Judoka Paola Onofaro holt Nordtitel

Teilen

Das ersehnte Gold: Judoka Paola Onofaro vom SC Wildeshausen wurde in Lutten ungeschlagen norddeutsche U 21-Meisterin in der Klasse bis 78 Kilogramm Körpergewicht. © SC Wildeshausen

Wildeshausen – Endlich ist die Medaillensammlung komplett: Nach einer Silber- und zwei Bronzemedaillen in den vergangenen Jahren hat Paola Onofaro vom SC Wildeshausen bei der norddeutschen U 21-Einzelmeisterschaft im Judo nun das ersehnte Gold geholt. Die Huntestädterin blieb bei den in Lutten ausgetragenen Titelkämpfen in der Klasse bis 78 Kilogramm Körpergewicht ohne Niederlage. Zudem qualifizierte sie sich für die deutsche Meisterschaft am 15. und 16. Oktober in Frankfurt (Oder).

Ihren ersten Kampf gegen Britt Falkowski (TSV Nordmark Satrup) gewann Paola Onofaro durch einen Haltegriff.

Im zweiten Duell traf die Wildeshauserin auf ihre Dauerrivalin Amani Küster (MTV Isenbüttel). In den vergangenen Jahren musste sich Paola Onofaro ihrer Widersacherin nahezu immer geschlagen geben. Diesmal konnte sie jedoch mit einem Ippon durch Tani-Otoshi punkten und den Kampf für sich entscheiden.

Bereits nach elf Sekunden hatte Paola Onofaro die Auseinandersetzung mit Janine Schmitz (TV Bruchhausen-Vilsen) beendet. Erneut punktete sie durch Tani-Otoshi.

Zum Abschluss behauptete sich Paola Onofaro mit Ippon durch Ko-chi-Gake gegen Annabell Claudé (SpVg Eidertal Molfsee).

Paola Onofaro ist nicht nur ambitionierte Wettkämpferin, sondern engagiert sich überdies auch als Kampfrichterin und Trainerin in der Judoabteilung des SC Wildeshausen.