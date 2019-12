Oltmanns lässt Neerstedt kurz hoffen

Neerstedt – Vier Punkte wollte Trainer Andreas Müller mit den Verbandsliga-Handballern des TV Neerstedt aus den letzten beiden Heimspielen des Jahres gegen den VfL Fredenbeck II und den ATSV Habenhausen II holen. Um es kurz zu machen: Das Vorhaben misslang schon im Ansatz. Mit 23:27 (12:13) mussten sich die Grün-Weißen den Gästen aus dem Landkreis Stade geschlagen geben.

Während der TV Neerstedt die vierte Niederlage in Folge kassierte, konnte die Fredenbecker Oberliga-Reserve ihren Negativlauf der vergangenen Wochen (1:5 Punkte) zunächst einmal stoppen. In der Tabelle bleibt der VfL mit 14:8 Zählern Spitzenreiter OHV Aurich II (16:6) auf den Fersen. Dagegen geht der Blick der Neerstedter im Klassement in die andere Richtung. Mit 9:13 Punkten ist die Müller-Sieben vor dem letzten Spiel des Jahres am kommenden Freitag, 13. Dezember, 20.15 Uhr, Tabellenneunter.

„Wir haben schon in der ersten Halbzeit leichtfertig einige Konterchancen liegen gelassen“, musste Müller mit ansehen, wie sein Matchplan nicht aufgehen sollte. Gift für das Angriffsspiel seiner Crew war zudem die Manndeckung gegen Eike Kolpack. „Ganze zwei Siebenmeter holen wir in 60 Minuten heraus, der Gegner sechs“, vermisste Neerstedts Coach bei seinen Akteuren den konsequenten Zug in Richtung Tor. Letztmals vorne lag der TV Neerstedt beim 12:11 (28.) durch Marcel Reuter. In der zweiten Spielhälfte sorgte Keeper Lukas Oltmanns mit einem Treffer aus dem eigenen Torkreis zum 15:19 (42.) noch einmal für Hoffnung. Neun Minuten später war die Partie dann beim 25:17 (51.) durch Andreas Ganz zugunsten der Gäste entschieden.

„Fredenbeck hat es dann mit langen Angriffen geschickt zu Ende gespielt“, meinte Müller anerkennend. Seine Mannschaft müsse nun gegen Tabellenschlusslicht ATSV Habenhausen II unbedingt die Kurve kriegen, fordert Müller im letzten Spiel des Jahres einen Sieg: „Das ist definitiv ein Vier-Punkte-Spiel!“ prü